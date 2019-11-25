Mach-E 不光是匹野马，这四个设计和功能让它与众不同

希望福特在踏出舒适圈后也能在新领域有更好的突破。

将自己第一辆纯电动SUV命名为Mustang Mach-E的时候，你可能觉得福特「疯」了。但真正看到实车时，野马那种美式先锋、自由的精神以及标志性的设计元素丝毫没有被掩盖掉，心里又有一种窃喜，或者是一种期待，期待电力驱动下的野马会释放出怎样的运动激情。

55年来，福特首次扩大Mustang家族谱系，引入全新纯电动SUV Mustang Mach-E。这不仅是福特电动化转型的开始，它更是对新时代变革趋势的回应。「它诞生于赛道，拥有与野马一样的性能。」一位福特的员工说道。现在，这辆福特野马的新成员—Mustang Mach-E已经来到我们身边。

极客公园（ID: geekpark）记者在洛杉矶见证了Mach-E的首发。《新物种诞生：福特野马灵魂注入纯电SUV》这篇文章中也详细介绍了几乎所有大家感兴趣的信息，今天我们主要聊聊Mach-E身上那些注入了工程师们巧思的设计和功能。

如果说是电让这匹野马拥有了更强悍的性能，那么这些奇思妙想则让它有了和用户更贴近的感知能力。

▲全新福特Mustang Mach-E正侧动态|官方供图

真·无把手设计

当你发现Mach-E的侧面线条流畅得不像话时，也许你才会注意到它好像没有门把手？Mach-E其实取消了原有门把手的设计，甚至没有采用像特斯拉等车型的「隐藏式门把手」。

▲Mustang Mach-E后车门按键|现场拍摄

走上前仔细看，你会发现在B柱和C柱之前的窗玻璃上，有一个发光的圆形按钮。点按按钮，门会自动弹开一定距离。而为了防止夹手，前排还是在窗边加上了一个非常小的「隐形把手」。

▲Mustang Mach-E前车门把手|现场拍摄

为了配合这个「无把手」设计，福特在Mach-E上增加了智能手机解锁汽车的功能。当车主靠近Mach-E，车辆会识别匹配的智能手机，将车辆解锁并允许车主将其启动开走。而为了预防手机出现意外没电的情况，你还可以在中控屏上输入备用密码启动。

常见的巨型中控屏+常见的旋钮

相比野马范的外观，除了对称仪表台等Mustang的经典内饰设计元素，Mach-E在内饰的设计与功能体验上带来了一个全新的视觉感官。特别那块15.5英寸的中控触摸屏，一下子会抓住用户瞥向座舱的视线。

它可能看起来和特斯拉Model S的中控屏有点像，但屏幕底部的物理旋钮却将Mach-E和Model S进行了鲜明的区分。尽管并非所有人都喜欢这个设计，但如果你了解到这个设计灵感的来源，兴许会对它产生更多的兴趣。

▲全新福特Mustang-Mach-E-15.5英寸大尺寸触摸屏|官方供图

2017年10月，福特汽车CEO韩恺特（Jim Hackett）在内部成立了一个神秘的全新跨部门独立团队——「爱迪生团队」（Team Edison），目标是要做出全世界最好的纯电动车。

这个神秘的「爱迪生团队」成立两周后，团队成员就率先前往中国调研。之后还到访过加州、洛杉矶、欧洲、挪威、德国等地区。「爱迪生团队」甚至去找过腾讯、阿里巴巴以及蔚来、特斯拉等新兴的汽车公司。而这个物理旋钮的设计灵感就来源于中国之行学习的成果。

爱迪生团队负责用户体验的Philip Mason在接受媒体采访时透露称，很多用户表示希望使用车载娱乐信息系统的原生应用，他们并不希望花费太多时间去学习新的东西。得到反馈后，团队很快输出了装有物理旋钮中控屏的创意，当时还是并没有什么花哨设计的原型产品，这个设计得到了调研团队的积极肯定。

▲全新福特Mustang Mach-E内饰全景图|官方供图

据了解，Mach-E搭载了福特新一代SYNC信息娱乐系统，它可以使用「OK Ford」唤醒全新的语音系统，拥有实时的导航系统，更易操作的人机交互界面等等。同时，它还能够通过机器学习快速了解驾驶者的喜好，将常用个性化设置及操作自动优先。

福特还为Mach-E提供了通过整车加密OTA（空中升级）来不断更新车辆ECU（电子控制单元）的能力，从而实现提升车辆性能、提供养护升级甚至是增加全新功能。

可以「洗狗」的前备箱

归功于全新的动力系统，Mach-E前盖下还隐藏了另一惊喜：一个拥有排水设计的「前备厢」。这个前备厢能够提供136升容积，大到足以轻松容纳随身行李。而且正因为其可排水设计，你可以在这里塞满一箱冰块，让自己喜欢的饮料保持在低温状态——非常适合在旅行野餐（打开轿车舱盖式后背门就餐）时使用。甚至你可以用来给狗狗洗澡，放一些湿漉漉的拖鞋潜水装备或者是刚买回来的海鲜。

▲号称可以用来「洗狗」的前备箱|官方供图

一个隐藏的亮点

在现场钻进车里探索的时候，极客公园记者发现Mach-E竟然在方向盘正上方的区域安装了一枚用于驾驶员监控的摄像头。未来可能随着Mach-E自动驾驶不同等级能力的释放，为行车安全增加一层保障。亦或是在投入共享出行应用时，这枚摄像头完全可以实现针对不同用户的个性能定制能力，提供更丰富多样的出行体验。

▲图中绿色框住的部分即为驾驶员监控系统|现场拍摄

推出野马Mach-E SUV，于福特而言绝对是一件险中求胜的事情。新产品是否能够拥有匹敌燃油系列车型的驾驶体验？在设计上是否能够传承野马自由、美式先锋的个性精神？这些都是令人倍感焦灼的问题。

不过迈出了第一步的福特，目前来看，算是交上了一份相对满意的答卷。因为Mach-E不只是一匹拥有野马纯正血统的纯电动SUV，它更是福特野马家族的全新产品，带电却不勇武鲁莽，各种巧妙的设计和智能化的功能使得它变得更加贴心，有了与用户共情的心思。

距离2021年引入中国还有一段时间，Mach-E还有时间进行量产前的打磨。不知道对Mustang憧憬的车主会不会被这匹电光驰骋的轿跑SUV所圈粉，但希望福特在踏出舒适圈后也能在新领域有更好的突破。