陪玩生意，能给直播平台带来新生机？

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陪玩已经不是什么新鲜的概念，作为Z世代的一种游戏娱乐方式，这门生意一度成为了风口，比心、捞月狗在内的陪玩平台去年曾拿下至少5亿元融资，让市场进一步升温。不过，“大雪”降临比预计的更早一些，2019年至今，没有一家陪玩平台获得新融资，甚至不少平台被传出涉黄涉赌或倒闭的传言。

资本退潮，并不意味着需求消失。近一段时间以来，逐渐“平静”的直播行业又陆续上线陪玩业务，各平台的目的显然是希望激发更多潜在用户群体和专业的公会体系，来抢占日益增长的陪玩市场。

那么，接手陪玩业务的一众直播平台，能走出一条新的盈利道路吗？

No.1陪玩私下交易“雷区”频现

伴随着网络游戏与电竞市场的扩张，随之衍生出的游戏陪玩行业市场曾一度火爆，如春笋般涌现的陪玩平台，在去年引发了资本的追捧。

2018年2月，捞月狗宣布完成两亿元人民币C轮融资；2018年3月，台比心获得了IDG资本的数千万美元投资，估值达到1亿美元；2018年7月，暴鸡电竞完成了1500万美元A轮融资。据了解，2018年一年内有超过5亿融资流向了这5家游戏陪玩平台。

然而好景不长，2019年年初开始至今，再没有一家陪玩平台拿到新的融资，陪玩市场急剧降温。

陪玩平台最核心的收益，主要来自于向用户和陪玩（人员）收取的手续费。一位比心陪玩玩家透露，该平台会在接单和提现时各收取10%的手续费，“一开始还好，去年十月份之前提现都不需要手续费。但是十月份之后就开始收了，我们到手的收入一下少了很多。”

虽然陪玩们抱怨连连，但从陪玩平台的角度来看，与一些直播平台高达50%的分成比率相比，10~20%的分成并不算高，况且陪玩平台的客单价低，区间一般在15-40元/小时之间，总体收益并不乐观。

当然，陪玩也会有大额订单，但是在市场火爆后，一些陪玩为了避开平台抽成，都会选择私下用社交平台与玩家进行交易。玩家“陪玩之桥”向懂懂笔记透露：“有了一定名气后，会有比较喜欢我的顾客想一次下52或99单，但是提现到我这里要扣去好多手续费，所以我会让他们直接给我转账。”

陪玩和用户之间的私下交易频频发生，使得平台方流失不少经营收入。另一方面，随着越来越多的陪玩平台入场，行业竞争日益激烈，平台通过优惠补贴维持客单价的同时，提高用户留存的成本也越来越高。

更为严峻的是，一旦参与者不断涌入，行业竞争加剧，乱象也就开始不断滋生。

从用户角度来说，陪玩从业者的不断增加，使得用户对于陪玩的选择余地不断加大，他们更愿意去花更少的金钱来尝试陪玩服务。这也成了陪玩行业的一种隐患，虽然用户规模扩大，平台数量增加，但盈利的雪球很难滚起来。

此外，涉黄问题也一直是陪玩平台无法根除的难题和行业隐患。“由于陪玩的陌生人的社交属性，一些擦边球的现象很难杜绝，作为平台确实难以监控。”某陪玩平台管理人员对此表示。

女性陪玩玩家“又又”就透露，有相当一部分用户会私聊她是否愿意接“特殊单”，“一开始我并不知道什么是特殊单，后来听做过一段时间陪玩的朋友介绍才知道，就是涉黄交易。”“又又”介绍道，在陪玩行业里有一条潜规则，默认五单是“语音XX”，十单是“视频XX”，而这种接单现象并非个案。

虽然这种涉黄单在平台的官方派单厅被明令禁止，平台也常常会对有涉黄行为的用户和陪玩进行封号，但这种擦边球行为仍然时有发生，甚至引起了管理部门的重视。日前，《国家网信办集中开展网络音频专项整治通知》表示，对整个音频行业也将开展全面集中整治行动，部分涉及音频内容的陪玩平台或许也会被列入整治行列。

提成低，私下交易，涉黄等问题的背后，实际上反映出陪玩这门生意的困境和痛点。

No.2头部直播平台入场的背后

即使是面临困境，陪玩市场仍不缺新玩家入场，今年“蠢蠢欲动”的就是各直播平台。触手、虎牙和斗鱼都纷纷开启了游戏陪玩业务，而且推荐位置，订单量和模式也有所不同。其中，斗鱼和虎牙还专门设立了陪玩公会体系。

根据此前相关媒体的报道，触手直播的陪玩业务从今年6月开始，陪玩入口在首页底部，非常明显。目前触手王者荣耀接单量最高的陪玩“幼萌一米叭”，平台上显示已经达到了三千多单，还有相当一部分陪玩玩家的订单过百，整体订单量比较高。

虎牙的陪玩业务入口比触手深一些，但分布在各个分类里，“娱乐”、“发现”和“我的”分类里都可以找到陪玩专区。从页面数据来看，虎牙的陪玩单量普遍比触手高，甚至有的陪玩可以到达上万单，这与虎牙比触手流量大有关系。“当然我们也会给比较优质的陪玩刷一些单量，让她的推荐位更靠前。”虎牙某陪玩公会负责人王女士透露。

而斗鱼的陪玩业务由于入场时间相较其他两个平台晚，入口也比较深，目前还在起步阶段，相当一部分陪玩的接单量还在个位数。不过，斗鱼和虎牙都设置了派单大厅，便于用户直接选择陪玩。

直播平台的知名度和流量便于招募陪玩，所以头部平台的相关业务拓展也很快见到了成效。根据虎牙三季度财报显示，其平均月活用户数为1.461亿人，斗鱼第二季度平均活跃数为1.628亿人，这个数据是普通陪玩平台可望不可及的。同时直播平台的中小主播们可以直接转化成陪玩，可以更快更深的形成陪玩生态。

另一方面，直播平台的陪玩公会体系相较于陪玩平台的公会体系更有约束力。以比心为例，比心并不要求所有陪玩必须加入某一公会，“我们对公会的陪玩最低要求是每月至少有一单，不然就会解约，但是解约方式很简单，就是后台撤销掉这个人就可以了，而且解约之后陪玩还是可以在比心上继续接单，只是不再享受公会的一些扶持和奖励政策。”比心公关方面的的负责人透露。

而斗鱼和虎牙的陪玩想在平台上接单，就必须加入公会，签订相对严格的合约，合约期内强行解约要承担损失，这一方式可以有效地掌控陪玩，防止优质陪玩被挖或流失。

直播平台发展陪玩业务的另一个优势在于，陪玩与主播还可以通过直播形成联动。上述平台上有不少陪玩平时也做直播，这有助于用户在观看直播后更全面的了解陪玩，陪玩在直播中与用户互动，也可以更好地转化为打赏金额和点单量。

No.3商业模式单一，天花板如何突破？

不过，即使头部平台直播纷纷入局，也难掩陪玩行业本身的硬伤。“陪玩行业盈利模式很单一，而且存在上限，基本上80%的GMV都来自于高端消费型用户和优质陪玩之间。”业内人士表示。

而为了招募大量的陪玩，多数平台都不会对陪玩的游戏水平进行考核，申请陪玩资质只需要填写好信息提交游戏资料图，“有的陪玩可能本身只有白金段位的水平，但是为了提高吸引老板，会找来一些王者玩家的段位资料图，拿来过审核。”某王者荣耀陪玩介绍道。

用户也经常会遇到陪玩资料介绍和实际游戏水平完全不符的情况，用户小刘在某直播平台的陪玩板块找了一个英雄联盟陪玩，但是之后感觉自己的游戏体验极差，“资料上写的是电一王者，实际上和我打钻石局完全C不起来，玩中单数据3-7，这还不如我平时匹配到的路人队友。”小刘向懂懂笔记透露，自己这四十元感觉实在是白扔了，并表示再也不会尝试陪玩服务。

俗话说打铁还需自身硬，这句话也同样适用于陪玩行业。随着这个产业的兴起，很多自身实力不是很强的玩家也会试着去做陪玩，参差不齐的陪玩水平会直接导致用户的复购率降低。

另一方面，靠技术取胜的头部陪玩，也面临着难以转型的问题。单纯靠接单，每天时间有限，收入上限肉眼可见，想要开拓更大的舞台，只能转型去做主播，但直播平台的中小主播竞争本就激烈，陪玩转型做主播并没有显著的优势。不管是普通的陪玩平台，还是后入局陪玩行业的直播平台，都并没有一个特别明晰的将陪玩进行更好包装的一个方案。

陪玩市场发展并不成熟，还未开发出更加多元化的商业模式，虽然头部直播平台们拥有流量加持，但想要靠陪玩业务挖掘新的收入增长点，仍需要摸索出更加行之有效的盈利模式。