俞敏洪、张邦鑫同台对话：竞争最好方式是向对手学习

新浪科技讯11月26日凌晨消息，GES 2019未来教育大会在北京举行，新东方教育科技集团董事长俞敏洪，与好未来教育集团创始人兼首席执行官张邦鑫时隔两年再次同台，就“教育的温度”展开主题对话。

在GES2017未来教育大会上，俞敏洪与张邦鑫宣布联合发起成立情系远山公益基金会，双方各出资5000万人民币，帮助贫困地区学生改善学习环境，以及加强当地的师资力量。在此次大会上，两人再次坐到一起，从公益，到科技赋能，再到双方之间的竞争与合作关系，论述其思考。

情系远山公益基金会源自俞敏洪和张邦鑫一次喝咖啡时的聊天。据俞敏洪介绍，目前它主要做了两个项目：小学阶段的英语教学、高中阶段的教学。“去年的数据表明，我们通过这样的系统培训（双师课堂），能够把农村普通高中的高考入学率提升20%左右，这意味着每100个农村孩子，多出了20个去上大学”。

张邦鑫表示，中国从来不缺乏有心去帮助到贫穷山区孩子的人，某种程度上来说也不缺少支持的资金，缺少的，是有效的连接手段和真正能落实帮助到他们的方法。过去几年由于技术的发展，使得这种帮助的可能性会出现，并且它的有效性可以被检验。

张邦鑫提到他的观察。概括起来，第一，技术背景下的教育分工会推动教育发展；第二，互联网的杠杆和网络效应可以帮助调动全社会的教学资源；第三，内容加上数据产生智能，这种数据智能，使得好的内容能像老师一样跟学生进行智能的交互。

在俞敏洪看来，科技带来的几种优势非常明显：首先是无边界，无空间、无时间的限制；第二，精准教学对孩子非常重要。

新东方与好未来都从事培训教育的工作，就其担负的责任而言，俞敏洪提到，一方面，是对公立教育的拾遗补漏。另外，培训机构可以用科技体系来灵活地做实验。“说不定一不小心就能够为国家做出来（成果），倒过来帮助公立教育去应用”。

张邦鑫补充了第三点社会责任，即解决就业。“我们这个行业，其实它是社会发展到这个阶段必然的产物”。他提到，整个培训教育行业解决了社会1000万人的就业，这些从业者在室内上课，没有像外卖小哥那样凸显出来，但不应该是一个被社会忽略的群体。

最后，两人还被问及新东方与好未来之间的关系。张邦鑫总结:竞争最好的方式是向竞争对手学习。“我觉得幸运的是，我在这个行业里面遇到的对手是令我尊敬的对手，它是非常正直的。”

俞敏洪则表示，“中国有句话叫不是冤家不聚头”，好未来和新东方之间，形成了冤家之间“又是竞争又是合作”的“良好”局面。在他看来，同行之间相互竞争不破底线，又能相互学习一起做公益，无疑是一件美好的事情。

“我特别看不惯我们教育领域之间的暗动作。因为你是做教育的，如果你在做教育中间内心都不光明，或者说中间有一些腻腻歪歪，我觉得你就不配来做教育。”俞敏洪称，他跟张邦鑫在这方面达成了比较好的一致性。“要力图保持这种示范，使我们能够做得更好”。