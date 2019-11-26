LVMH掌门人阿尔诺身家或超比尔盖茨、贝索斯，成全球首富

11月26日消息，随着路易威登母公司路威酩轩集团（LVMH）与美国珠宝品牌蒂芙尼公司达成最终协议，正式收购蒂芙尼，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）和亚马逊创始人兼首席执行官杰夫·贝佐斯这两位全球首富可能很快就会发现，自己的身家或将低于LVMH的掌门人。

根据《福布斯》跟踪的实时财富排行榜，LVMH集团董事长兼首席执行官伯纳德-阿尔诺目前的身家超过1，060亿美元。周一，路威酩轩集团以163亿美元的价格收购蒂芙尼（Tiffany）后，阿尔诺的净资产随着路威酩轩集团的股价上涨了1%以上。阿尔诺和他的家族拥有这家法国奢侈品巨头超过47%的股份。

LVMH股价飙升使阿尔诺的身家与比尔·盖茨和亚马逊（Amazon）首席执行官贝索斯之间的差距越来越小，前者的净资产为1，070亿美元，后者以略低于1，100亿美元的资产位居《福布斯》（Forbes）富豪榜之首。

不过，据外媒数据，阿尔诺的净资产为1000亿美元，落后于盖茨和贝索斯的1090亿美元。

据报道，“股神”沃伦-巴菲特（Warren Buffett）身家860亿美元，Facebook首席执行官马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）的净资产约为750亿美元。甲骨文软件公司CEO拉里-埃利森（Larry Ellison）和 西班牙服装巨头、Zara联合创始人阿曼西奥-奥特加（Amancio Ortega），各自的身家都不到700亿美元。