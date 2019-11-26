LOL新英雄厄斐琉斯：五种武器，“只有两个技能”

IT之家11月26日消息 据英雄联盟官方消息，英雄联盟官方带来了新英雄厄斐琉斯的详细介绍，这也是IT之家之前报道过的射手新英雄虔信者的武器亚菲利欧（台服叫法），我们来看一下吧。

绝大多数英雄都可以用几句话就能概括，但是厄斐琉斯却是少数。

想要掌握这件皎月教派的神兵利器，需要高度的自律、专注和敏感。所以你不妨将这篇文章当成是你的初次试炼，由此开启全英雄联盟操作上限最高的英雄的修炼道路。（老实说，文章信息量很大，兴许多读几遍为好。）

我们会先从大体上介绍厄斐琉斯的技能组，然后再来分别讲解他的每个技能。

枪械，普通攻击与弹药

厄斐琉斯会循环使用五件武器，每件武器的普攻方式都不相同。他会使用主手武器进行普攻，同时携带一件副手武器，并可以使用W技能在二者间来回切换。

厄斐琉斯并不能主动选择携带哪两件武器。每件武器有50发弹药（也叫“月光”），弹药一旦消耗完毕，就会替换成武器队列中的下一件。空仓的武器则会排到队列末尾并重新装弹。

因为厄斐琉斯可以在主副手武器之间进行切换，这就导致他的武器队列顺序在游戏过程中经常改变——取决于他首先使用哪件武器。

技能

厄斐琉斯只有三个技能按键：Q，W和R。其中，W是用来切换主手和副手武器的，因此可以说，他真正意义上的技能只有两个。

厄斐琉斯的每一件主手武器都会附带一个独特的Q技能。同时，Q技能还会附带当前副手武器的额外伤害及特殊效果。五种武器的Q技能都会消耗法力和弹药，并且冷却时间各自独立（也就是说，你可以先放一次Q，然后切换武器，就能立刻再次使用Q技能）。厄斐琉斯会在二级时自动解锁Q技能，并且随着游戏进行，这个技能会逐渐强化。我们之后会详细讲解每一件武器所对应的Q技能。

厄斐琉斯的大招，清辉夜凝，会向前投出一团月光，命中第一个敌人后爆炸，对附近的敌人造成伤害。之后，厄斐琉斯会使用主手武器对爆炸范围内的所有敌人进行一次强化后的普通攻击。他会在六级时自动解锁大招，并在十一级和十六级时自动升级。

升级

因为厄斐琉斯的Q与R技能会自动升级，所以他的18个升级点将全部用于提升自身的属性，包括：

攻击力

攻击速度

额外护甲穿透

通碧，步枪

“通碧” 拥有额外的攻击距离，是一件用来远程消耗/骚扰的武器。

你在使用通碧的技能对敌人造成伤害的同时会标记他们。一旦敌人被标记，无论他们在地图上的什么位置，你都可以右键点击他们，让厄斐琉斯使用副手武器补上一发普攻（或是除了通碧之外的其他武器，因为你可能会在补上普攻之前就将通碧切换到了副手）。这次普攻还会触发目标附近的其他标记，对目标造成额外的伤害

通碧的Q技能：月闪

射出一道月光，标记并伤害第一个命中的敌人。

清辉夜凝对通碧的加强效果

施放清辉夜凝后，厄斐琉斯跟进的普攻将会标记所有命中的敌人。这些标记在引爆时会造成更高的伤害。

断魄，短镰枪

“断魄”是一件续航型的武器，可以将一部分伤害转化为对厄斐琉斯的治疗。断魄的过量治疗可以转化成一个小型的护盾。

断魄的Q技能：对影

提升移动速度，同时使用主手和副手武器快速攻击距离最近的敌人，优先以英雄为目标。对影技能与普通攻击类似，但造成的伤害略低。

清辉夜凝对断魄的加强效果

清辉夜凝可以治疗厄斐琉斯。

坠明，火炮

“坠明”是一件功能型武器，可以对敌人造成逐渐减弱的减速效果。

坠明的Q技能：暗蚀

伤害并禁锢地图上所有受到坠明的减速效果的敌人。暗蚀并不会触发厄斐琉斯的副手武器。

清辉夜凝对坠明的加强效果

清辉夜凝之后跟上的普攻将会大幅度地减速敌人。

荧焰，火舌枪

“荧焰”是一件范围型/清线武器。它的普攻伤害、技能伤害可以逐渐提高。被荧焰击中的敌人身后的锥形范围内的所有敌方单位都会受到伤害。

荧焰的Q技能：暝涌

清辉夜凝对荧焰的加强效果

清辉夜凝之后跟进的攻击会在敌人身边创造的伤害范围从锥形变为环形。

折镜，环刃

“折镜”是一件近距离高输出的武器，攻击方式类似回旋镖。每当厄斐琉斯使用折镜攻击过后，必须等到武器返回手中才能进行下一次攻击。不过，折镜返回也可以同时重置厄斐琉斯的普攻。攻击速度提高之后，会加快折镜的飞行速度。厄斐琉斯离目标越近，折镜的往返距离就会越短——他的攻击频率也就越高。

当你使用折镜的技能——或是由其他技能触发了折镜的攻击，对敌人造成了伤害，那么每命中一个敌人，就会暂时创造出一件折镜的分身，从而强化折镜的普通攻击。

折镜的Q技能：驻灵

放置一个炮台，使用副手武器攻击距离最近的敌人。

清辉夜凝对折镜的加强效果

特制的界面

以上的内容信息量很大，在实际游戏中需要关注的信息也很多。所以，厄斐琉斯有一套独特的界面让你更容易地掌握他。

1、被动技能，用来解释厄斐琉斯的每件武器和升级效果。这个技能提示的长度与本篇文章不相上下。

2、厄斐琉斯的主手武器以及剩余弹药量。

3、Q技能。

4、厄斐琉斯的副手武器以及剩余弹药量。如果副手武器的Q技能在冷却中，这个图标也会同时显示冷却的进度。

5、这里显示的是你目前手中的某件武器在空仓后会替换成的武器。

6、R技能。

此外，当你的主手武器剩余的弹药量小于等于10发时，屏幕右侧就会出现一个弹药计量条，方便你的观察。

能够自如地掌握厄斐琉斯的月石武库也许会是联盟史上最棘手的挑战之一。残月之肃将在9.24版本中降临峡谷。