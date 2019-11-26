Linux Kernel 5.4正式发布：支持exFAT和内核锁定

Linus Torvalds 宣布了 Linux 5.4 内核系列的全面可用性。该版本是一个主要版本，其添加了许多新功能，更强的安全性和更新的驱动程序，以提供更好的硬件支持。

据悉，Linux 内核 5.4 自 10 月初以来一直处在开发中，并一共获得了八个候选发布里程碑版本。这一系列努力让很多新功能得以被实现，首先是对 Microsoft 的 exFAT 文件系统的最初支持，现如今终于在内核中内置了该功能，以便为用户提供连接 exFAT 格式化驱动器时的即装即用体验。

同时，Linux 内核 5.4 中引入的另一个主要更改是内核锁定功能，该功能被实现为 Linux 安全模块，以限制某些应用程序访问内核。它增加了内置在内核中的新保护层，以使其能够按其创建者的意图运行软件，从而阻止了恶意行为者。

另一方面，针对 Linux 游戏玩家的福音，Linux 内核 5.4 则增加了对 AMD Radeon Navi 12 和 14 GPU，AMD Radeon Arcturus GPU 以及 AMD Dali APU 支持的支持。此外，AMD Ryzen 3000 系列 CPU 获得了温度报告支持，而 AMD EPYC 微处理器改善了负载平衡。

其他一些功能还包括有，对 Intel Tiger Lake CPU 的支持；对 Qualcomm Snapdragon 855 SoC 的支持；对 Intel Lightning Mountain SoC 的支持；在 Android 上改进的应用程序内存管理；一种新的高性能 virtio 驱动程序，用于在主机和来宾之间共享文件，称为 virtio-fs；一种新的安全功能，用于检测文件篡改，称为 fs-verity，以及 dm-clone 用于实时克隆块设备。

值得一提的是，该版本目前被标记为“主线”内核分支，此举也意味着它仍被视为尚未准备好进行大规模部署的预发行版本。当第一个发行点发布时，Linux 内核 5.4 将变得“稳定”并为大规模采用做好准备，而这通常会在正式发行后的一两个星期内发生。

详细信息：

http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/1911.3/00186.html

https://news.softpedia.com/news/linux-kernel-5-4-officially-released-with-exfat-support-kernel-lockdown-feature-528289.shtml

下载地址：

https://linux.softpedia.com/get/System/Operating-Systems/Kernels/Linux-Kernel-Development-8069.shtml