特斯拉皮卡Cybertruck比福特好？福特怒了：来一场公平的比赛

北京时间11月26日早间消息，特斯拉CEO的埃隆·马斯克（Elon Musk）直言不讳地称该公司的皮卡是“比F-150更好的卡车”后，遭到福特方面的反驳。

特斯拉上周宣布，Cybertruck皮卡计划于2021年下半年开始交付，同时披露了它的一系列规格参数。马斯克还发布了与福特最畅销的F-150皮卡的一段拉锯战视频，其中的一段测试片段，显示Cybertruck将一辆开足马力的福特F-150拉上了山坡。

福特认为马斯克这种对比并不公平，因为这位特斯拉CEO在Twitter上发布的视频似乎显示F-150的两轮驱动版与驱动的Cybertruck的全轮驱动版进行较量。其他可能导致Cybertruck胜出的细节还包括整备质量和轮胎类型。

福特旗下负责新商业模式开发的福特X公司副总裁桑迪普·马德拉（Sundeep Madra）周一向马斯克发起挑战，要求马斯克向福特派遣一辆Cybertruck，他将进行一场公平的竞赛。他还发布了指向汽车爱好者网站motor1.com上一篇帖子的链接，该帖子质疑特斯拉的测试是否是“公平竞争”。

特斯拉和福特此前就曾有过这方面的较量。在马斯克在推特上吹嘘特斯拉卡车能够拖动多大的重量之后一年多，福特发布了一段宣传视频显示，电动F-150原型机拖动了超过100万磅的双层轨道车。