尽管5G才刚刚开始，还没完全普及，但业界在早期就已然坚定的开启了关于6G探索的步伐。并且随着5G的逐渐落地，6G的概念、应用等也成为业界开始讨论的热门话题。

实际上，早在2018年11月，中国工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣，就对媒体表示，我国6G概念的研究已经启动，预计2020年正式开始6G研发，2030年投入商用。

不过，我国关于6G的研发显然已经早了一步。2019年11月，工信部、科技部等刚刚启动了我国第六代移动通信技术研发工作，6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

虽然仅仅开启研发不到一个月的时间，但业界对于目前的进展仍旧满怀期待，并且对于6G世界也充满了各种畅想。

6G进展如何？

在讲6G进展之前，我们先了解下什么是6G。所谓6G，即第六代移动通信标准，也被称为第六代移动通信技术，主要促进的就是物联网的发展。据悉，未来6G下载峰值速度可以达到1Tbps，立体全息地图、超级VR、AR等技术等都可能实现，从而彻底改变人们娱乐、社交、工作的方式。

那么，目前6G的进展如何？多数专家和企业家都纷纷表示，目前6G的研究尚处于一个非常初期的阶段。

“目前6G研究领域还出于探索阶段，技术上无任何倾向性。如果单从速率来看，6G应该会是5G的10到100倍。”6G总体专家组成员、中国电信技术创新中心副主任杨峰义表示。

在中兴通讯首席科学家向际鹰看来，5G商用刚刚开始，预期6G的商用可能在大约10年以后。目前业内对6G的探索主要集中在应用需求以及部分关键技术方面，大部分还比较宏观，尚待具体化。

此前，华为CEO任正非也曾表示，华为在研发5G的同时也在同步研究6G。6G主要是带宽更宽了，但是覆盖能力不够，它是毫米波，覆盖距离比较短，这有赖于传播技术中的理论突破、技术突破。不过，从目前来看，6G走向实用估计需要十年，因此华为暂时还没有将6G视为主力。

尽管如此，业界仍旧都在马不停蹄的加快6G的研发工作。

在“2019世界5G大会”期间，中国电信首席专家、美国贝尔实验室院士毕奇提到，目前中国电信正在研究以毫米波为主频，太赫兹为次频的6G技术。

此外，中国联通网络技术研究院无线技术四室主任张忠皓表示，中国联通目前正在大力研究6G太赫兹通信技术。

据介绍，由于太赫兹波长较短，天线系统可实现小型化、平面化，搭载于卫星、无人机、飞艇等平台，实现空天地的一体化通信。同时，太赫兹通信还可在外层空间做到无损传输，通过极低的功率就可实现超远距离传输。

6G世界是怎样的？

那么，6G技术全面商用的时候，世界将会是什么样子呢？可以想象到的是网络速度将会更加快速和稳定，之前有消息称，5G时代下载1G电影需要3秒左右，在6G网络下，估计3G的电影下载可能只需1秒。

当然，除了比5G更快，在其他新兴行业也会因网络的快速发展而得到全面应用，比如智慧城市大脑，可以做到交通状况的实时传输，解决交通堵塞问题，立体全息地图、超级VR、AR等技术也都会成为现实。

相关研究预测，5G时代的后期，基于设备所产生的网络连接密度，将超过5G技术的理论极限。因此，6G的早期应用阶段，就是对5G技术的扩展和深入。在此基础上，6G将以AI、边缘计算和物联网为基础，实现智能应用与网络的深度融合，进而开启虚拟现实、虚拟用户、智能网络等功能。

而在人工智能理论、新兴材料和新型集成天线等相关技术进一步成熟后，6G甚至将实现对虚拟的物理空间、精神空间、行为空间，乃至新世界的构建。

最终，6G所承载的业务将演化为真实世界和虚拟世界两个体系。真实世界体系的业务体现为在5G技术的基础上，实现真实世界万物互联的基本需求。而虚拟世界体系的业务则是对真实世界业务的延伸，与虚拟世界的各种需求相对应。

对此，中国工程院院士余少华表示，6G时代的网络性能体验为TRUST，T是Tb/s级宽带，R是超高可靠性，U是泛在连接，S亚毫秒时延，T是太赫兹频谱。“6G在人、网、物互联的基础上，将加入“境”，形成四者的互联，即无人不互联、无处不互联、无时不互联、无事不互联。”

尽管业界对于6G抱有很大的期望和设想，但不得不承认的是，目前6G研究确实还处于初级阶段，整个产业还在持续不断的推进过程中。可以看到的是，目前我国在5G方面已经领先其他国家，相信在产业界的不断努力下，未来中国在6G赛道上也会成为领跑者。