三星等厂商逐鹿折叠屏手机，价格高、技术不成熟等不容忽视

22日上午，华为折叠屏手机Mate X第二次开售，再度出现“秒售罄”的情况。该款手机于11月15日首发，售价16999元，开售后也曾瞬间售罄，在二手交易平台上甚至被炒出6-10万元高价。

被追捧不只有国产手机品牌。近期，三星推出的折叠屏手机Galaxy Fold也迎来第三次限量发售，与之前两批发售情况一样，市场反响较为火热，一经发售便很快售罄。种种迹象表明，折叠屏手机正迎来一波抢购热潮。

如今，华为、三星、联想等手机厂商都已推出折叠屏手机，预计明年OPPO、vivo、Google等也将加入这场竞赛。业内人士分析认为，在供货量少及部分用户对折叠屏手机热捧的叠加效应下，出现折叠屏手机“秒售罄”甚至被炒至数十万高价的现象，但对消费者而言，价格高昂、技术不成熟等问题依旧不容忽视。

折叠屏手机成主流趋势，三星等厂商“群雄逐鹿”

近两年，手机市场增长疲软使厂商急于寻求新的新增长点，而“折叠屏手机”正是厂商的重要突破口，无疑是2019年手机领域最热的概念之一。

今年2月，世界移动通信大会上，三星、华为分别推出了折叠屏手机Galaxy Fold及Mate X，但这两款手机都遇到了屏幕结构等问题的考验，正式上市时间推迟。据媒体报道，三星Galaxy Fold折叠屏手机在韩国不需要预定即可购买，在全球已售出50万台。

联想旗下子公司摩托罗拉也于近日在海外发布Razr系列折叠屏幕手机，长相酷似摩托罗拉V3，是市面上首款采用上下内折屏幕的智能手机。Moto Razr国际市场定价为1499美元（约1.4万元人民币），预计会于2020年1月发售。

在更早的2018年10月底，柔宇科技发布折叠屏手机Royal Pai，采用向内翻折折叠屏，成为全球第一款发布可量产的折叠屏手机，起售价为8999元。

如今，三星、华为、联想、柔宇科技都已推出折叠屏手机，小米、OPPO、vivo、Google、TCL等厂商也在布局折叠屏手机。

IT互联网观察家丁少将认为，厂商集中布局折叠屏手机，一方面是为了相关技术的积累，另一方面，从品牌形象的塑造上来考虑，通过5G加折叠屏的方式来拉高品牌形象，从而为其他终端产品的销售起到品牌拉动和市场拓展的作用。

兴业证券在研报中称，今年是折叠屏手机元年，但市场正式展开要到2020年以后。市场调查机构HIS预测，2019年至2021年可折叠手机出货量分别为150万部、830万部、1750万部，到2025年将攀升至5340万部，复合年均增长率可达81%，渗透率约为3.4%。华为折叠屏手机采用柔性OLED折叠屏幕，国内面板商有望率先受益。

国内企业，包括华为Mate X柔性屏AMOLED产品供应商京东方、维信诺、天马微电子在内，虽然也在加大OLED产能上的投资，但在目前，三星在柔性OLED面板上市占率超过九成。

截至发稿，在华为官网独家发售的华为mate X，相关用户评价已近250条。在购买咨询板块，不少用户询问出货量等信息，而客服表示“目前暂无相关信息，商品数量有限，请及时参加购买”。此外，对于华为Mate X在二手市场上出现的价格畸高现象，也有不少用户表达了不满。

对此，丁少将对蓝鲸TMT记者表示，华为mate X价格不断被炒高，一方面与品牌有关，另一方面与华为在国内特殊的市场定位有关。当然，被炒到这样的高价，也不排除有黄牛想借机从中间赚取差价的可能，但是炒到这样的高价是不符合市场规律的。把折叠屏手机当成期货，或者当成虚拟的货币一样的东西去炒作的话，对未来的接盘者会产生很大的经济风险。

价格高昂、技术不成熟等问题不容忽视

折叠屏手机同时兼具直板手机的便携性以及平板的更大屏幕，屏占比直接翻了一倍甚至更多。目前已出现的折叠方式分为内折、外折、向下折等方式。

不过，价格高昂加技术不成熟几乎是折叠屏手机目前发展绕不开的两大关键词。兴业证券在研报中指出，近期国内多家厂商陆续发布折叠屏手机，但在价格、使用接口、厚薄度、软硬件的协同搭配等，都还有进步空间。

“整体来看，折叠屏手机产品还不能说是处于完全成熟的阶段。无论是屏幕的可靠性，还是软硬件的适配，还有包括铰链的技术都不能说完全成熟。目前折叠屏手机的产能也非常有限的，良品率还较低。”丁少将指出。

举例来说，三星折叠屏手机Galaxy Fold和华为mate X折叠方式分别为内折和外折。不论折叠方式如何，折叠屏手机目前都面临着折痕较为明显以及铰链技术不够成熟等问题。

据测评，华为mate X手机重量为300g，相当于两部直板手机的重量，而采用外折的折叠方式也意味着其屏幕容易被损坏。

根据华为官方公布的数据，华为Mate X屏幕组件的维修价格高达7080元，而华为MateX目前开售的8GB+256GB版本的整机售价为16999元，屏幕的维修价格几乎是整机价格的一半，也相当于一款旗舰直板手机的价格。

而三星Galaxy Fold售价1980美元（约合人民币14100元），根据Galaxy Fold维修报价单，更换屏幕的费用达599美元（约合人民币4300元），该维修费用远远超过了三星Galaxy Note 10+，比iPhone 11 Pro Max和iPhone XS Max还要高270美元（约合人民币1900元）。

通信业知名观察家项立刚对记者表示，目前的高关注度，以及相当一部分人的强烈购买欲望，对于折叠屏手机的发展是一大机遇，而对于企业来说，如果能做出这样高端的接受度高并且能量产的手机，在收入等方面是有保证的。

而对于折叠屏手机未来发展趋势，第一手机界研究院院长孙燕飙认为，直板和折叠的形态一直是手机的两大主流，折叠屏手机毫无疑问会成为高端手机的象征。从现在的推广力度来说，折叠屏手机会成为两大主流之一，但折叠屏的定位决定了其并不主要为面向普通消费者，而是高端市场的特定用户群。可以预计到明年会有一大波折叠手机的出现，但价格不会降低到普通消费者可承受的地步。