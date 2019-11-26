微软Chromium版Edge浏览器支持阻止访问“不安全内容”

和市场上大多数其他的浏览器一样，基于Chromium的Microsoft Edge自带了一些规则，为我们访问的每个网站提供了配置权限。当然，为了增加便利，我们也可以为所有页面配置相同的规则，从而确保正确处理网站对文件、网络摄像头、麦克风或其他资源的访问。

最近，Microsoft在最新的Canary版本中添加了新的权限，以进一步增强我们浏览网页时获得的安全性。

该功能称为“阻止不安全内容（insecure content blocking）”，从本质上讲，它可以阻止用户访问存储在网站上且被Microsoft Edge认为是不安全的内容。毋庸置疑，此功能有助于提升用户的在线安全性，因此Microsoft Edge的安全功能是十分受用户欢迎。

目前，该功能仍处于Beta测试中，因此仅在Microsoft Edge的最新Canary版本中可用。此外，它并非对所有人都可用，这意味着必须由用户手动启用它。启用方法如下：

需要做的第一件事是将Microsoft Edge Canary更新到最新版本，然后启动应用程序。在地址栏中输入以下代码：

edge://flags

在屏幕顶部的搜索输入栏中，键入以下代码以查找对应的flag：

Blockable mixed content switch as site setting

也可以直接将路径复制到浏览器地址栏中：

edge://flags/#mixed-content-setting

点击下拉菜单，然后选择启用设置。接下来，我们需要重新启动浏览器以保存设置并使设置生效。

在浏览器启用此功能后，安全站点将默认阻止不安全内容。因此，如果要在特定页面上允许例外情况，则需要对此进行配置。

在同一屏幕上，我们还可以配置一系列其他站点权限，例如媒体自动播放、受保护的内容、未沙盒化的插件访问、弹出窗口和重定向、JavaScript以及其他内容。

当我们配置新的站点权限时，不需要重新启动浏览器，因为该配置将会立即应用。