内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10软件应用推荐

微软Chromium版Edge浏览器支持阻止访问“不安全内容”

2019/11/26 8:52:10来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

和市场上大多数其他的浏览器一样，基于Chromium的Microsoft Edge自带了一些规则，为我们访问的每个网站提供了配置权限。当然，为了增加便利，我们也可以为所有页面配置相同的规则，从而确保正确处理网站对文件、网络摄像头、麦克风或其他资源的访问。

最近，Microsoft在最新的Canary版本中添加了新的权限，以进一步增强我们浏览网页时获得的安全性。

该功能称为“阻止不安全内容（insecure content blocking）”，从本质上讲，它可以阻止用户访问存储在网站上且被Microsoft Edge认为是不安全的内容。毋庸置疑，此功能有助于提升用户的在线安全性，因此Microsoft Edge的安全功能是十分受用户欢迎。

目前，该功能仍处于Beta测试中，因此仅在Microsoft Edge的最新Canary版本中可用。此外，它并非对所有人都可用，这意味着必须由用户手动启用它。启用方法如下：

需要做的第一件事是将Microsoft Edge Canary更新到最新版本，然后启动应用程序。在地址栏中输入以下代码：

edge://flags

在屏幕顶部的搜索输入栏中，键入以下代码以查找对应的flag：

Blockable mixed content switch as site setting

也可以直接将路径复制到浏览器地址栏中：

edge://flags/#mixed-content-setting

点击下拉菜单，然后选择启用设置。接下来，我们需要重新启动浏览器以保存设置并使设置生效。

在浏览器启用此功能后，安全站点将默认阻止不安全内容。因此，如果要在特定页面上允许例外情况，则需要对此进行配置。

在同一屏幕上，我们还可以配置一系列其他站点权限，例如媒体自动播放、受保护的内容、未沙盒化的插件访问、弹出窗口和重定向、JavaScript以及其他内容。

当我们配置新的站点权限时，不需要重新启动浏览器，因为该配置将会立即应用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Edge浏览器Chromium

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有