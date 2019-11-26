超轻量UI框架GuiLite 3.0发布：支持苹果Apple Watch，嵌入式

支持苹果手表：

老规矩，先上运行图：

是不是觉得又熟悉，又新鲜？这两个实例已经在上次的代码更新中出现了，不过当时他们只是在展示单片机上的运行效果（当然也支持windows，linux，qt）；今天他们已经登上了“苹果手表”。经过这么多凭条的验证，GuiLite独特的跨平台方法有比较好的实用性，我们有信心在更多平台上，运行GuiLite，最大程度节省开发者的时间和精力。

同时，我们还非常注意作手表系统的开发者，我们即将为GuiLite推出适合智能手表使用的GUI控件，相信在GuiLite的加持下，大家可以开发出更快，更有特色的智能手表系统。

代码库目录整理：

翠花，上图：

根据开发群同学的反馈：1h-1cpp的含义表达不清晰。这次我们不在使用文字，而是直接更改主工作目录：除了reademe，就是GuiLite的全部源代码（GuiLite.h、GuiLite.cpp）该代码支持所有平台，拿上源代码，你就可以添加到任何平台上，不用再考虑移植方法了，就4个字：编译，运行。

当然我们仍然保留了以前的层次结构，只是将他们移到了“workspace”目录，希望进行细致，结构性分析源代码的同学，可以在workspace找到所有你熟悉的东西。