鲁南（日兰）高铁正式开通，山东省内每天开行8趟环形列车

IT之家11月26日消息，今天鲁南（日兰）高铁日照至曲阜段正式运营，山东省内高铁实现环形贯通，每天将开行8趟高铁环形列车。

据介绍，高铁环形列车经由京沪高铁、日兰高铁、济青高铁、青盐铁路、胶济客专等线路运行，开通初期，每日安排开行环形列车8趟。最快高铁环形列车由济南西站始发，沿途停靠曲阜东、临沂北等11个车站，终到济南西站，全程运行时间6小时01分。

高铁环形列车途经济南、淄博、潍坊、青岛、日照、临沂、济宁、泰安八个地市。

11月26日开通时，鲁南高铁日曲段将一共开行高铁20对，开通临沂北至曲阜东、青岛、烟台、威海的高铁列车，济南到临沂运行时间最快是1小时51分钟，从临沂北到青岛西最快只需要67分钟。而青岛北至临沂最快运行时间是1小时45分，青岛北到曲阜东最快为2小时36分。

鲁南高铁与京沪高铁互联互通后，将与济青高铁、青盐铁路实现环状贯通，使山东省形成“一环双核”高速铁路网，对沂蒙革命老区人民快捷出行，密切鲁南地区与北京、上海、济南及全国各地的联系，促进鲁南乃至中原地区经济发展具有重要意义。

鲁南高速铁路东起山东省日照市，向西经临沂市、济宁市、菏泽市，与河南省郑徐高铁兰考南站接轨，线路全长约494公里，为双线高速铁路，设计时速350公里。鲁南高速铁路采用分段建设模式，由日照至临沂段、临沂至曲阜段、曲阜至菏泽段、菏泽至兰考段组成。