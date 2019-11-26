3373元起，3 Legged Thing推新款三脚架：一支脚架三种用途

3Legged Thing刚刚亮相了JAY、MIKE两款三脚架以及搭配的AIRHED系列液压云台，新脚架集传统三脚架、独脚架、桌面三脚架三种用途于一身，恐怕是目前功能最全面的三脚架。

JAY、MIKE属于碳纤维无中轴三脚架，前者脚管最大直径是26mm、5节设计，后者脚管最大直径是29mm、3节设计，分别对标捷信的1号、2号三脚架，脚管有23°、55°、80°三种展开角度，但脚管最小直径以及脚管落差不明，稳定性存疑。下面是两款三脚架关键参数：

JAY三脚架

重量：1.41KG

最大负载：14KG

最高高度：111.2cm

最低高度：10cm

收纳长度：40.5cm

展开角度：23°、55°、80°

脚管最大直径：26mm

MIKE三脚架

重量：1.65KG

最大负载：14KG

最高高度：147.5cm

最低高度：13.5cm

收纳长度：66.7cm

展开角度：23°、55°、80°

脚管最大直径：29mm

AIRHED CINE-A、AIRHED CINE-S是同一款液压云台的不同衍生版本，前者使用雅佳口，快装板与普通球形云台兼容，后者使用了液压云台常用的曼富图口。3 Legged Thing称两款云台在不装快装板、手柄时最低重量只有580g，最大负载却高达10KG，相当轻便。只是3 Legged Thing没有标出最关键的平衡负载，从云台尺寸推断，最高平衡负载应该是4KG左右，入门产品水平。

AIRHED CINE-A液压云台

快装板：雅佳口

重量：737g

俯仰角度：+90°，-75°

水平摇摄角度：361°

最大负载：10KG

底座直径：6cm，平口

AIRHED CINE-S液压云台

快装板：曼富图口

重量：752g

俯仰角度：+90°，-75°

水平摇摄角度：361°

最大负载：10KG

底座直径：6cm，平口

JAY、MIKE两款三脚架最大亮点在于三角座，全新设计三脚架不仅带有一个半球云台，能快校正平液压云台水平，而且三根脚管全采用快拆设计，在拆卸脚管并换上定制加长脚钉后，JAY、MIKE绕身一变为桌面三脚架。三角座顶部螺丝还能连接拆下来的脚管，将三脚架变成成视频独脚架。

3 Legged Thing的创意无疑非常好，可价格一点不低，最便宜的JAY单脚架售价是479.99美元，套装售价是729.99美元，同样配置的MIKE分别要549.99美元/779.99美元，赶上捷信、RRS了。