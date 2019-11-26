人造肉国内正式开卖，我们真的需要吗？

随着天猫国际“黑五”购物季启动跨境冷链服务，国内第一批人造肉零售版也正式进入国内，这意味着国内消费者可以直接买到人造肉。此次贩售的人造肉OmniPork由香港Green Monday旗下食品科研机构Right Treat研发，零售价格为28元，每包重量230克。

目前人造肉主要分成两种，一种是以动物细胞为基础培育而成的动物肉类，另外一种则是以植物为基础，尽可能在营养和口味上贴近肉类，OmniPork人造肉属于后者。

植物蛋白的胜利

根据官方说明，OmniPork由全植物性材料制成，包含来自豌豆、非转基因大豆、冬菇和米调制成的纯素蛋白质配方，并且不含胆固醇、无抗生素、无激素。其饱和脂肪减少71%，热量减少62%，却能同时提供更多膳食纤维、233%钙和53%铁。

同时Omnipork新猪肉对烹饪没有特别限定，可以自行调味、煎、炒、炖、炸、剁酿成肉丸亦或者搭配其他中式菜式均可行。目前已经有多家位于北京、上海的酒店和餐厅宣布将引进OmniPork新猪肉产品。

由于人工合成，人造肉可以达到所期望的营养摄入。以第一代人造牛肉汉堡为例，主要配料是水、组织化小麦蛋白、椰子油和土豆蛋白，在口感上开始接近真肉，但营养上与真肉相差较远。而第二代将原料升级版为大豆蛋白之后，大豆蛋白的氨基酸组成跟人体需求更近，这也使得人造肉受到欢迎。

理论上人造肉生产过程中能更好的避免微生物污染。特别是细胞培植肉类可以直接避免抗生素、流感的影响，同时也不需要任何药物添加剂，食品可以更安全。但事物的两面性决定了人造肉生产过程中会产生新的风险点，美国农业部和美国食品药品监督管理局对其进行了专门监管，并进行了整个产销中可能出现的风险因素。例如在2017年7月，美国食品药品监督管理局公布了一份文件，认为人造肉中用来上色的亚铁血红素，可能是潜在的过敏原。

但风险的从来不会阻止资本进驻的脚步，包括比尔·盖茨、小李子莱昂纳多在内的名流携带资本进驻著名的Beyond Meat人造肉公司，公司旗下仅Impossible汉堡单品就获得了超过2.6亿美元的融资，成为人造肉领域IPO成功案例。

从环境角度来看，人造肉应用也可以减少畜牧业对土地资源的消耗。现在每得到1公斤牛肉，饲养时需要消耗至少7公斤干谷物，而每1公斤猪肉饲养时需要消耗4公斤以上的干谷物。人造肉本身直接来源于植物或者细胞培养，能源消耗很少，有着更深远的可持续发展意义。

无论从安全、营养、资本还是可持续角度来看，人造肉带来的吸引力确实不小。

那么，能畅快吃肉了吗？

通过人造肉能够获得更好的营养摄入，不代表着人造肉烹饪的过程中可以做到完全健康。虽然摄入均衡可以避免一定的不健康饮食习惯，但完全依赖同一种食物解决所有问题仍然不太可能。

特别对于素食者而言，由于缺乏必要肉类摄入，蛋白质、维生素B、ω-3多不饱和脂肪酸、铁、锌缺乏变得司空见惯。

前面提到的OmniPork新猪肉比普通猪肉高出233%的含钙量本身也并非可以被人体完全吸收。身体对摄入钙的吸收率随着体内钙水平,食物中钙的存在形式以及钙的摄入量不同而波动，一般情况下，吸收率仅为20%到30%之间，在众多影响机体对钙吸收功能的膳食因素中，维生素D、蛋白质、乳糖和酸性介质能促进钙的吸收，而食物中的草酸、植酸、过量的脂肪以及失衡的钙磷比均会干扰钙的吸收。

有意思的是，能够促进维生素D3主要由人体皮肤颗粒层贮存的7-脱氢胆固醇经日光或紫外线照射转化而来，即使摄入包含维生素D3的钙片，也同样不能保证能够被身体完全吸收。

摄入的多样性仍然是健康饮食的保障。特别是在饮食中加入适量的全谷食物、膳食纤维、果蔬、合理的烹调油都十分重要。是的，即便是Omnipork新猪肉支持中餐的各种做法，调料和配菜也同样重要。

因此在电商能够买到人造肉只是一个好的开始，多元化饮食，多运动和多晒太阳同样也是很重要的。