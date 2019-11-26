北京急救号码将统一为120，整治社会车辆不避让急救车

IT之家11月25日消息 今年4月份，北京市人大常委会“完善院前医疗急救服务体系，提高急救服务能力和水平”议案办理工作正式启动。据了解，统筹120、999急救资源、提高院前医疗急救服务呼叫满足率、缩短急救反应时间等都将纳入重点督办和调研的范畴。

北京市市卫健委表示，北京市急救呼叫号码将逐步统一为“120”，“999”号码未来也将逐步向非紧急救护及航空医疗救援呼号转变。

11月26日，北京市十五届人大常委会第十六次会议召开，北京市副市长卢彦作了关于“完善院前医疗急救服务体系提高急救服务能力和水平”议案办理情况的报告。报告提出，北京计划用3年时间，将院前医疗急救呼叫号码统一为“120”，实行全市统一指挥调度，逐步实现一个急救号码面向社会提供服务，逐步将999号码回归红十字会“救灾、救助、救护”职能，999将逐步加强承接非急救转运服务和航空医疗救援任务。

据介绍，北京将完善激励保障政策，解决人员短缺问题，完善急救网点布局，全市规划每个乡镇(街道)至少设1个急救工作站。另外，交管部门还将牵头开展为期三年的社会车辆不避让急救车专项整治行动。

按照此前规划，将从今年开始，用3年左右的时间，使北京市院前医疗急救平均呼达时间从目前的15分钟左右，达到≤12分钟；呼叫满足率从目前的86%左右，达到≥95%；救护车全天使用率达到90%以上，群众满意率不断提升。据透露，今年的目标是把北京市院前医疗急救呼叫满足率提高到90%。