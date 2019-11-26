ITU“扩容”5G毫米波频段，我国毫米波进程有望大提速

11月26日消息 5G的毫米波频谱之争终于可以暂告一段落。ITU最终为5G毫米波频段“扩容”，具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz。

如果要完全释放5G所有潜力，中长期来看，毫米波对中国5G的发展是很重要的。GSMA大中华区公共政策总经理关舟表示，“ITU最终为5G毫米波频段落锤，工信部会很快开启毫米波在国内的规划。”

实际上，据专家透露，目前我国的毫米波测试进程已经远超预期。

ITU“扩容”5G毫米波频段

毫米波对5G发展的重要性不可言喻。在5G网络领域，可以利用毫米波无线电频谱为5G网络提供所需要的带宽，以满足高速的移动网络需求。所以5G的毫米波频谱之争也会更加激烈。

GSMA首席监管官JohnGiusti曾撰文指出，“从2020年到2034年，在15年的时间里，对毫米波频谱资源的利用有望推动全球GDP增长5650亿美元。”

无论是5G毫米波频段的确定，还是国际规则的修改，乃至保护措施的制定，其结果将对数万亿美元的信息通信技术产业产生深远影响。所以，5G毫米波议题是世界各国以及国际组织关注的重中之重。

在2019年世界无线电通信大会(WRC-19)的国际条约会议上，来自190多个国家的3000名代表将开会决定5G频谱如何使用，也成为他们相互博弈的主要战场。

大会召开前夕，GSMA及其董事会代表全球移动产业，在一封发向全球170个国家的政府部长和监管机构负责人的公开信中，呼吁各国政府在WRC-19上支持移动频谱的规划。“如果在WRC-19上对5G毫米波的规划没有足够的支持，5G毫米波的部署可能会延迟长达十年并严重阻碍5G全部能力的释放。”

经过多轮激烈博弈，ITU最终为5G毫米波频段“定音”，确定了更多的频段，包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz。

同时，大会为了适当保护上述频段的地球探测卫星业务采取了相应措施。大会形成的新决议指出，IMT的超低时延和高比特率应用需要比之前更大的连续频段。为了促进5G全球漫游和规模经济效益得到最大程度的释放，需要在全球范围内采用统一的IMT频段。

我国毫米波测试进程远超预期

根据GSMA报告，在5G毫米波所带来的创新服务推动下，到2034年中国将占亚太地区2120亿美元经济增长额的53%。

“如果要完全释放5G所有潜力，中长期来看，毫米波对中国5G的发展是很重要的。”关舟表示，“只有有了毫米波，中国才能全面释放5G的能力并由此从例如工业互联网，娱乐服务和智能交通领域的最高标准以及更好的医疗保健和教育中进一步受益，从而改善其居民的生活并改变其工业并创造更多发展新动能。”

关舟表示，“WRC-19大会之后，ITU最终为5G毫米波频段落锤，工信部会很快开启毫米波在国内的规划。”

事实上，我国关于5G毫米波的技术研究早已开启。IMT-2020(5G)推进组5G试验工作组组长、中国信通院技术与标准研究所副总工程师徐菲日前透露：IMT-2020(5G)推进组将统筹规划、分阶段推进，对毫米波试验的工作大体分为三个阶段。“2019年重点验证5G毫米波关键技术和系统特性；2020年重点验证毫米波基站和终端的功能、性能和互操作；2020到2021年开展典型场景验证。”

据徐菲介绍，整个毫米波测试进展比原来预期的计划大大提前，诺基亚贝尔率先完成了整个毫米波的功能射频和外场性能测试。截止到10月底，华为、中兴、诺基亚贝尔三家系统厂家全部完成了今年预计的测试工作，完成了毫米波关键技术测试的主要功能、设计和外场性能测试，实现了毫米波的主要关键技术，开展了毫米波射频的测试，支撑了我国毫米波规划工作。

徐菲指出，毫米波由于频段很高，很多测试方法都会跟以往不一样，所以我们也希望能够通过在试验当中来研究5G毫米波的测试技术，来制定相应的方法，来开发毫米波射频功能和系统，构建NSA、SA的毫米波试验环境，支撑5G毫米波端到端完整的测试验证。

另据中国移动研究院首席专家刘光毅透露，中国移动已完成5G毫米波关键技术验证，当前2019年至2020年间正在进行5G毫米波系统性能及标准方案验证，计划在2022年实现5G毫米波商用部署。