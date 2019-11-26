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知乎启动“职业故事大赛”，获奖作品可出版拍剧

2019/11/26 14:01:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月26日消息 11月26日，知乎启动职业故事大赛第一季，以“讲述亲历故事，记录真实人生”为主题，面向全网征集真实的职业故事。

据悉，故事题材自定，不限于职业故事、学习生活、挚友逸闻、爱情冷暖、家族悲欢、人生百态、历史变迁，获奖作品会经真实核实员查验故事的真实性。

据悉，参赛作品经过初步筛选、用户投票、评委评选和真实性核查后，作者不仅可以获得最高15万元的奖金，也可通过内容版权合作的形式，获得图书出版、影视包装等更多呈现机会。

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关键词：知乎

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