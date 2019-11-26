小鹏汽车与支付宝联合开发“车载支付”功能

IT之家11月26日消息 据小鹏汽车官网消息，11月26日，小鹏汽车与支付宝正式签约联合开发“车载支付”功能，这是国内首批将“车载支付”能力落地的车企，预计2020年第二季度打通小鹏账号、支付宝账号及小程序功能，以“车载支付”形式对小鹏充电桩、车机应用、阿里巴巴小程序等服务场景进行支付。该能力将率先落地在小鹏P7上，面向用户所有日常用车场景，解决用户在车辆终端使用过程中的支付问题。

据官方介绍，小鹏汽车与支付宝的签约合作，是基于阿里巴巴小程序合作更深度的研发，“车载支付”的应用将打通小鹏账号、支付宝账号、小程序功能，只需一个账号即可实现车辆服务场景支付全覆盖。

小鹏汽车“车载支付”功能当前主要覆盖三类场景，首先是充电桩场景，当小鹏P7使用小鹏充电桩或小鹏合作充电桩充电时，可以通过“车载支付”进行电费预扣或信用支付，充电无需在充值扫码，即充即走；其次是车机应用场景，包括语音交互流量套餐的购买服务、查询并处理车辆违章的购买服务、语音交互音乐套餐的购买服务等场景，所有车机原厂应用都可以通过“车载支付”付款；最后是阿里巴巴小程序应用场景，包括小程序提供的LBS查找并购买电影票服务、无感停车代扣服务等功能，阿里巴巴小程序提供的交通出行、生活服务、休闲娱乐、内容资讯等服务都可以通过“车载支付”付款。

“车载支付”功能将在小鹏P7上率先落地，小鹏P7下一步将于2020年二季度正式上市并同步启动交付。