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华为EMUI10升级用户数突破100万，附最新升级机型

2019/11/26 17:55:31来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月26日消息 华为消费者BG软件部总裁王成录 刚刚在微博上宣布，EMUI10系统的升级用户数突破100万。

IT之家发现，官方海报上已经列出了EMUI10升级机型，包括华为P30、P30 Pro、Mate20、Mate20 Pro、Mate 20 X（4G）、Mate 20 RS 保时捷设计、Mate 20 X（5G）、Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 保时捷设计、Mate 10 RS保时捷设计、华为P20、P20 Pro、nova 5 Pro、nova 4、nova 4e、麦芒7、华为畅享10 PLUS、华为畅享9S、荣耀8X、荣耀9X、荣耀9 PRO、荣耀10青春版、荣耀20i、华为平板M6 10.8英寸、华为平板M6 8.4英寸。部分荣耀机型搭载Magic UI 3.0系统。

EMUI10基于安卓系统开发，加入了暗黑模式，并带来了多彩的AOD灭屏显示和升级的杂志锁屏，还引入莫兰迪风格的6种颜色。还有黄金比例图标、全新相机体验、深色模式、流畅动效等等。

华为表示，EMUI10从系统底层打通了Windows和Android的藩篱，实现了PC和手机的无缝协同，PC的键盘、鼠标成为手机的外设。EMUI10采用了3大关键分布式技术，采用分布式UI编程框架，实现应用界面多端自适应。

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关键词：EMUI10华为手机荣耀手机

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