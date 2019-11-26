Jya美学家电品牌发布，推出无线台灯、对流电暖器等多款产品

IT之家11月26日消息 11月26日，全球首个美学家电品牌“Jya”正式发布，并推出了Jya无线台灯C、Jya对流电暖器、Jya空气循环扇、Jya桌面空气净化器4款美学产品。

官方介绍称，Jya是为“家”而诞生的美学家电品牌，致力于用美学与科技实现产品进化。下面来看一下他们今天发布的四款产品。

Jya无线台灯C

官方表示，Jya无线台灯C采用创新的极简柱形灯体，阳极氧化铝材料，更加适合设计师的桌面。

Jya无线台灯用灯体侧发光形式营造散射光、聚焦光2种可调节亮度的独立光域，内置电池还可支持长达25小时的无线使用，最大亮度续航时间约4小时，USB-C随需充电。

Jya对流电暖器



Jya对流电暖器以圆代方的线条设计取代冰冷、危险的棱角，深灰色的顶部弦式金属格栅，机身顶部配备一体式纯黑触摸显示屏允许用户通过非常自然的方式滑动调节温度和计时器。

官方称，Jya对流电暖器运用电热设备中最舒适的对流式制暖原理，让温暖的空气均匀分布于房屋的，同时也不会出现明显的干燥感。

同时，官方还推出了Jya空气循环扇、Jya桌面空气净化器等产品。

▲Jya桌面空气净化器

▲Jya空气循环扇

Jya美学产品12月10日起陆续首发，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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