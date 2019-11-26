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微软：Win10 Chromium Edge的PWA应用将像本地应用一样运行

2019/11/26 20:14:23来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月26日消息 微软员工Johnjansen表示，Chromium Edge浏览器上的PWA应用很快就会像Windows 10本机应用程序一样运行。

据悉，任务管理器很快就会显示PWA应用自己的名称，还可以更轻松地卸载它们，可通过 Windows 自带的控制面板来卸载Edge PWA，就像本机Windows 10应用程序一样。微软还确认，PWA将在未来几天获得徽章（badges）和唯一跳转列表（jumplists）的支持。

如果你使用的Edge版本是80.0.344.0，会注意到一个名为Web Apps Identity Proxy的新标志，其描述为：“使已安装的Web应用程序可以使用更多Windows应用程序标识来创建，以便更好地与Windows Shell集成。”。启用该标志可使PWA与Windows Shell更加紧密地集成在一起，从而使其行为非常像本机Windows 10应用程序。PWA的这一改进要求运行Edge版本80.0.344.0和Windows 10 Build 19022或更高版本。

但是，启用Apps Identity Proxy标志现在无法执行任何操作，这意味着Windows 10尚未提供改进的PWA体验。

微软最近在Chromium Edge中增加了对PWA跳转列表的支持，这是使PWA更接近本机Windows 10应用程序迈出的重要一步。

PWA (渐进式Web应用程序)是一种使用各种技术来增强Web应用程序功能的理念，它可以使网站体验更好并模拟一些本机功能，例如通知推送、在移动端使用标准化框架，Web应用程序具有与本机应用程序类似的体验。

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关键词：Edge浏览器PWA

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