外媒称谷歌祭出数据安全大招，报复解雇4名员工

据外媒报道，谷歌解雇了四名员工，理由是他们违反了公司的数据安全政策。这家一度因其开放的企业文化而受到尊重的科技巨头，因为这项举措加剧了公司管理层与激进员工之间的紧张关系。

据彭博社报道，谷歌周一向所有员工发送了一封电子邮件，并在这份主题为“保护我们的数据”的邮件中陈述了这一决定。该公司确认了备忘录的内容，但拒绝进一步置评。

在过去的两年中，一些谷歌员工一直在组织抗议活动，反对的问题包括该公司与军方的合作，审查版搜索服务以及对被控性骚扰的高管的处理。

一些支持被解雇员工的人表示，正是这些组织活动导致他们被解雇。

一名支持者在声明中表示：“通过这些解雇决定，谷歌正在加大其非法报复行为。这是用科技行业术语掩饰的典型工会报复行为，我们绝不会支持。”

最近几周，一些员工将管理举措（例如在员工的Web浏览器上部署跟踪工具并雇用以反工会工作闻名的咨询公司）视为遏制激进主义的尝试。该公司否认了这些指控。

一位谷歌员工在Twitter上写道，该公司正在解雇员工以消除内部分歧。

上周五，有200多人在谷歌旧金山办公室外进行示威。抗议者要求公司恢复被休行政假的两名员工Rebecca Rivers和Laurence Landlubber的职位。

周一，Rivers发推说她已被解雇。Rivers确认了这则推文，但拒绝进一步置评。

Rivers曾说她的目标是抗议美国海关和边境保护局，因为该局正在测试谷歌的云产品。Berland则积极抗议YouTube处理仇恨言论的政策。俩人上周都表示，他们不相信该公司对惩罚措施的官方解释。

美国联邦劳动法限制对员工采取集体行动的报复。“当其他员工拥有备忘录中的行为时，他们是否被解雇了？”北卡罗来纳大学法律教授、前美国国家劳动关系委员会律师Jeffrey Hirsch说。“如果没有，谷歌可能将不得不恢复员工职位，并赔偿工资。”

以下是周一由Chris Rackow、Royal Hansen和Heather Adkins代表谷歌安全与调查小组发布的完整备忘录：

“我们发现，最近在公司外部共享的信息有所增加，包括员工的姓名和详细信息。我们的团队致力于调查这些问题，今天，我们因明显屡次违反公司数据安全政策而解雇了四名员工。

关于这项调查，无论是内部还是外部都有一些误传。我们要明确一点，这些人中没有一个人因在日常工作中简单地查看文件或日历而被解雇。

相反，我们进行的彻底调查发现，这些人参与了系统搜索其他员工材料和工作的活动。这包括在其工作范围之外搜索、访问和分发业务信息，即使在遇到警告并被提醒数据安全政策后，也要重复执行此操作。随后，这些信息以及内部电子邮件的详细信息以及有关谷歌员工工作的不正确描述被外部共享。

在一种情况下，除了访问和复制的其他信息外，一个人还订阅了工作组之外的众多员工的日历。该人员设置了通知，以便他们接收详细说明这些员工的工作和下落的电子邮件，包括诸如1:1s、医疗预约和家庭活动之类的个人事务，而这些都是在未经这些员工了解或同意的情况下进行的。当受影响的谷歌员工发现这一点时，许多人报告说他们感到害怕或不安全，并要求在其他地方工作。他们一些日历的屏幕快照，包括他们的姓名和详细信息，随后被带到了公司之外。

我们一直非常重视信息安全，不会容忍恐吓谷歌员工或破坏其工作的努力，也不会容忍导致敏感业务或客户信息泄漏的行为。这不是谷歌的开放文化如何运作或曾经打算运作的方式。我们希望社区的每个成员都遵守我们的数据安全政策。

幸运的是，这类活动很少见。感谢所有每天做好正事的人，你们在出色的工作之时，也激发并保持了用户、合作伙伴以及彼此之间的信任。”