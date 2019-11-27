“黑五”不再疯狂，美国百货商店们将在竞争中惨淡收场

北京时间11月27日讯，随着互联网与电子商务的兴起，许多美国零售发现：传统购物日“黑色星期五”已经不像以前那么疯狂了。

几周来，零售商们一直在兜售特价商品。随着越来越多的购物活动转移到网上，比较价格变得越来越容易，因此抢购特价商品的诱惑正在失去对购物者的吸引力。这对美国百货公司们来说，这确实是个不小的打击，因为它们长期依赖购物节来推动自己“扭亏为盈”或实现盈利。

弗雷斯特研究公司的零售业分析师苏查里塔-柯达里（Sucharita Kodali）在一次采访中表示：“从历史上看，（百货商店）是70年代和80年代最具影响力的零售商。在那个时候，很多这样的销售变得非常受欢迎。”

她说，百货商店比其他类型的零售商更依赖于在黑色星期五赢得顾客。人们除了趁着黑五挑选礼物，还会囤积自己需要的一些日常用品。

但现在，梅西百货（Macy‘s）、科尔百货（Kohl’s）和杰西潘尼（J.C.Penney）等连锁百货公司都正在绞尽脑汁地想把购物者吸引到购物中心。因为这些公司发现自己的销售额在下降。柯达里说：“如果百货商店的影响力正在下降，那么黑色星期五对他们来说尤为重要”。

当然还是有传统主义的消费者，他们仍习惯去百货商店，他们觉得如果没有火鸡大餐后的购物中心之旅，节日就不完整了。这些购物者冒着严寒排着队，等着百货商店在凌晨开门，希望能买到打折很多的厨房用具或办公用品。尤其是百货公司，它们通常会推出“开门迎客”的促销活动，在开门后的短时间内限量供应特价商品。但如今，随着互联网触手可及，人群获取优惠券或买一送一活动的欲望已经减弱。

Coresight Research的创始人兼首席执行官温斯维格（Deborah Weinswig）说：“黑色星期五不再是一个狭窄的机会窗口，让购物者不得不在寒冷中等待，第一时间冲进商店，以获得不容错过的优惠。”“现在，假日购物占据了11月的大部分时间，并在前两个季度几开始预热，因为假日购物越来越成为一项全年都在进行的活动。”

有人认为由于亚马逊黄金日活动的时间安排，节日购物早在7月就开始了。但是还有很多其他的原因可以解释为什么黑色星期五不再是过去的样子。

百思买（Best Buy）、塔吉特（Target）和沃尔玛（Walmart）等大型企业迅速在网上提供全站点范围的交易，这给百货商店也带来了压力。亚马逊上周五开始了黑色星期五的促销活动，而其他促销活动甚至在秋季就开始了。今年10月，沃尔玛也开启了“比以往任何时候都早”的线上假日促销活动。

“竞争降低了（黑色星期五）的影响，”柯达里说。“而消费者将从中受益。”一些人说，过去在黑色星期五出现的混乱场面也会降低收益。因为，消费者会造成商场的拥挤并且哄抢商品，商店也不得不花精力维持秩序。

分析情报公司1010data的数据显示，2018年的黑色星期五为美国之鹰（American Eagle）等商场零售商和百思买等大卖场商家带来了6%至7%的季度总销售额，而普通的购物日销量约占季度销量的1%。所以对一些零售商来说，黑色星期五相当于多一周的销售。Yruma说：“黑色星期五是玩具和电子产品的销售旺季。”“沃尔玛和塔吉特将有很大的发展动力…仍然有在这一天寻找优惠的消费者存在。”

百货商店可能会利用黑色星期五的促销来结束艰难的一年。

梅西百货、杰西潘尼和科尔百货本月早些时候的收益报告都令人沮丧。梅西百货和科尔百货削减了他们的年度利润预期。虽然诺德斯特龙百货（Nordstrom）的业绩超出了分析师的预期，但其销售额仍较上年同期下降了2.2%。

科尔百货称，竞争对手一直在积极备战黑五推动销量，预计今年剩余时间内还将继续这样做。梅西百货也表达了同样的看法，尽管该公司表示第三季度没有降价竞争，但也计划在黑五降价。

Cowen and Co.分析师Oliver Chen表示，“鉴于第三季形势严峻，零售商应做好准备，迎接一个促销性很强的假期环境，尤其是女装、商场和百货商店零售商。”

梅西百货市值48亿美元，今年以来下跌了47%以上，这是该公司自2008年以来表现最差的一年。柯尔百货股价下跌了27%以上，市值达到77亿美元。诺德斯特龙的股价在2019年下跌了约18%，市值下降到接近60亿美元。

杰西潘尼的股价今年迄今为止上涨了约13%，回到了1美元以上。市值3700万美元的彭尼百货今年早些时候有可能被纽约证交所摘牌。2018年12月，该公司股价首次跌破1美元。