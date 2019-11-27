曾与谷歌争高下：Facebook多次竞标Fitbit，报价略低于谷歌

新浪科技讯 北京时间11月27日早间消息，据外媒报道，知情人士透露，Facebook就是美国证券交易委员会（SEC）一份文件中披露的神秘“甲方”——该公司曾经多次竞标收购健康可穿戴设备制造商Fitbit，包括每股7.30美元的最高和最终报价。

谷歌在11月1日宣布打算以约21亿美元现金，折合每股7.35美元的价格收购Fitbit。其中一位知情人士说，Facebook认为出售过程已经完成，并且由于谷歌已经同意收购，因此不打算再次竞标。Facebook发言人拒绝置评。Fitbit发言人也拒绝对SEC文件以外的内容发表评论。

根据备案文件，Fitbit CEO詹姆斯·帕克（James Park）于2019年6月11日与“甲方CEO”共进晚餐，讨论了可穿戴技术的前景。知情人士称，该人是Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）。

备案文件称，帕克和Fitbit高级管理层的其他成员于7月2日再次与扎克伯格共进晚餐。这份文件显示，扎克伯格和帕克在9月再次见面。

备案文件表明，Facebook在10月份多次竞标收购Fitbit，但每股7.30美元是该公司给出的最高和最终出价。

11月1日也有消息称，Facebook已经出价。