李楠自曝魅族与阿里合作往事：因种种原因，我们成了猪队友

IT之家11月27日消息 2014年10月21日下午2点，魅族、阿里巴巴战略合作发布会正式举行；2015年2月19日，魅族科技和阿里巴巴集团联合宣布，阿里巴巴集团将投资魅族5.9亿美元。除了阿里巴巴，海通开元基金也将投资魅族6千万美元。本次魅族共获得6.5亿美元投资，这也是魅族第一次引入战略投资。

在近日的知乎问答上，李楠在谈及阿里巴巴王坚当选工程院院士时，提到了当年魅族与阿里巴巴合作的一些细节，并表示“因为种种原因，我们成为了这个宏伟愿景中的一个猪队友”。

以下为李楠知乎原文：

我认识博士的时候，阿里云已经成为了阿里利润的支柱来源之一。

“云”搞定了，“端”正是博士当时关心的事情。说实话以我当时的认识，并不认为自主技术的云端绝对必要。aws那么好，何必再制造轮子？全面自主技术的“云”+“端”，在我看来并非绝对必要，他们的意义，无非是提供而是另外一个不那么坏的选择而已。毕竟，纯粹商业利益的公司，行为相对好预测。而Google这种号称“don't be evil”的公司，需要对他们加点小心。

而以手机行业这个互联网入口级战场而言，魅族独立拿到主力席位是不可想象的。我们需要和一流的互联网公司达成联盟。这样，一个主力席位才有可能。帮博士完成这个全面自主技术的“云”+“端”的布局，仅仅是我们保证市场地位的交换而已。

拿人钱财，替人办事。更多的是驱动我推进云OS的心态。虽然我们也用metal那款产品达成了云OS奇迹性的品牌销量。也完成了对赌，但是对博士反复强调的局面，我是保留怀疑的。

毕竟，我的职业生涯，都在IT行业全球分工的体系下。当年开源和全球化主导整个行业。不重复制造轮子的理念深入骨髓。

而时间是检验愿景的唯一标准。

随着中国的崛起，在全球分工的产业链上，我们慢慢摆脱了蓝领的地位，打压随之而来。中美对抗，自主技术，国产替代这些今天的热词，其实当年博士都暗示过，我也质疑过。

我不喜欢说什么很大的一盘棋之类的废话，但是我必须承认，博士的确有超越商业现状的的Vision，而且，在慢慢被兑现。以今天的局面而言，全面自主技术的“云”+“端”的布局，是一个必须的东西。而且若能坚定的兑现，同样是商业上回报巨大的东西。

因为种种原因，我们成为了这个宏伟愿景中的一个猪队友。但是唯一可以安慰的是，我们也在这里面，做了一些贡献。比如第一个使用YunOS突破200万量级的品牌产品。他证明了在大众领域和品牌时代，自主知识产权的“端”，有公开市场解决方案。

这里面离不开博士坚定的支持。我仍然记得当产品需要支持的时候，我去阿里找到博士，他毫不犹豫的播了电话。这次的院士席位，在我看来是对这个愿景的官方肯定。

可惜，路并没有走完。

而“端”的战场，因为IoT，转移到了智能手机系统以外的领域。但是我相信，这个愿景，必然有人，以某种形式完成。毕竟经历了中美贸易战之后，我们对自主知识产权系统，芯片基础产业，大飞机等等的全球分工，都有了新的看法。

推动这个历史进程的人，应该被铭记。哪怕，期间有曲折。而当年的批评者，注定被遗忘。正如我们都记得乔布斯，而当年站在Nokia阵营嘲笑他的大量当时的“话语权”人物，你还记得任何一个名字吗？