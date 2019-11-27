敲代码从小孩抓起，编程机器人是新世代的童年玩具？

玩具机器人并不是这个时代的新鲜事物，在上个世纪八十年代，Tomy Verbot和笨拙的Milton Bradley Big Trak就已经出现，孩子们可以用语音或键盘控制机器人的动作。

这类传统机器人的营销更加关注其娱乐性，比如Big Trak，它可以把苹果运送给孩子的爸爸。但现在的玩具公司在销售编程玩具时会向家长们传递新的信息：编程玩具不仅可以让孩子觉得有趣，还会有益于他们未来的工作。

Dash机器人的制造商Wonder Workshop表示，他们的玩具有利于创造“未来的创新者”，Sphero可以激发创新者的灵感。

这样的信息自然会引发家长的共鸣。玩具协会的一项研究表明，67%的父母认为结合科学、技术、工程、艺术和数学的玩具可以有效促进孩子在科学和数学方面的发展。根据行业组织的说法，编程机器人和玩具并非行业关注的重点，但是它们的数量却在不断增长。

如果玩具公司有合理的策略，相信那些希望孩子对编程原理有基本认知的家长会在即将到来的假日购物季为他们的孩子购买一台编程机器人。支持技术教育的人认为，这将会是一个正确的理想。

计算机科学教师协会常务理事Jake Baskin说：“编程已经成为像电学和重力一样的基础知识，我们有必要向最年轻的学生传授一些基础计算机科学，这有利于他们了解自己所处的世界并与之形成互动。”

各种各样的机器人

现在的编程机器人和玩具远比上世纪八十年代的玩具复杂得多，最基础的玩具是让孩子们通过编程控制机器人以特定的方式移动、跳舞或发光。

一部分机器人都采用了简单的拖放工具，孩子们可以在平板电脑或者智能手机上编程；另一部分机器人并不借助屏幕，像编程机器人Botley就需要程序员的远程控制；还有一部分则融合了其它技术。

以Botzee为例，孩子们可以用像乐高一样的积木拼一个机器人，然后利用虚拟现实增强技术，让机器人穿梭在安卓或苹果设备上的虚拟世界并完成各种谜题。Botzees的生产商Pai Technology的营销和传播负责人Amy Braun说：“将积木和虚拟行为相结合是设计的关键，我们觉得这种运动类游戏对孩子是很有必要的。”

不仅仅是编程玩具填满了家长们的在线购物车，全国各地的儿童编程培训营和学习项目也一样的火爆。越来越多的学校在各个年级的课程中增加了计算机科学的教学。根据《2019年计算机科学教学报告》，全美有33个州已经通过了57项促进计算机学习的法律法规。

到底要不要学编程

并不是所有人都认为幼儿园的孩子需要学习计算机指令和算法。

Jim Taylor既是心理学家，也是《培育科技一代：为媒体充斥的世界做好准备》一书的作者，他说：“这是我们文化中出现的一种非常错误的信念，这很大程度上是利益驱动的现象，家长们基于忧虑，让孩子们接受编程和技术培训。这一切成立的前提是编程会是孩子未来职业生涯中不可或缺的一部分。”

塔夫斯大学从事儿童发展和计算机科学研究的教授Marina Umaschi Bers也认同这一观点，她认为儿童需要的是自行车和泥巴。教授说：“尽管青少年学习编程是为了他们的职业发展做准备，但对于孩子来说，更重要的是帮助他们培养良好的思考方式和创造力。”

Bers曾协助开发了适用于儿童的ScratchJr语言和在世界各地的教室中都可以找到的无屏幕编程机器人KIBO。她认为，编程应当是另一种读写能力，儿童在学习阅读时就应该学习编程。

Bers说：“编程不仅是一种解决问题的方式，还是一种表达的途径，你可以通过自己编程的一款产品向全世界展示你是谁，你是什么样子的以及你的爱好。”

对范德堡大学数学助理教授Corey Brady来说，孩子们学习编程最大的好处是有机会利用计算机创造新的东西，而且代码可以说是他们思想的外化。

Corey Brady说：“这确实意味着孩子们应当尽早积累应用计算机的经验并调整自己的想法，他们可以很早就感受到这种体验的强大之处，但这并不意味着孩子们在幼儿园时期就要学习JavaScript。”

给家长们的小提示

对于那些考虑让孩子学习编程的家长们，这里有一些经验可供借鉴。

• 创造性的机会

远离编程只是解决问题的一种方式，这个问题的答案应当是开放式的。

• 兴趣

一些孩子可能喜欢用编程机器人来解决各种问题，但另一些孩子则很容易感到厌倦，他们需要其他的东西来吸引自己。Brady说：“做任何事情都必须是自愿的，必须是孩子的兴趣所在。”

• 陪伴

Bers建议父母像陪孩子阅读一样陪孩子写代码，她说：“对于不熟悉编程的家长来说，孩子们的玩具和编程语言比Java容易多了。”