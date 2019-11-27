开发者提Rust 2020 年发展愿景：支持 GUI 编程和关注社区建设

Rust 核心开发团队上个月在博客面向 Rust 社区发布了一则征文公告，希望收集大家对 Rust 在 2020 年如何发展的想法或建议，并表示团队成员会阅读所有文章，然后据此输出一份"Roadmap RFC"，以形成正式的提案。

任何与 Rust 相关的想法都会被团队考虑：语言特性、工具需求、社区计划和生态需求等。此外还有一个问题 —— Rust 是否会在 2021 发布特别的重大版本？如果是，那么 2020 年将会是开展大量相关工作并对细节进行规划的一年。那么，重大版本的主题又是什么？

Rust 2015: 稳定性（Stability）

Rust 2018: 生产力（Productivity）

Rust 2021: ?

Rust 核心开发团队表示这些问题都需要参考社区用户的想法和建议才能回答。

开发者 Raph Levien 响应了 Rust 核心开发团队的呼吁，在其博客发表了一篇文章来表达自己对于 Rust 2020 的愿景。

Raph Levien 的诉求可以总结为两点：提供使用 Rust 编写的原生 GUI 工具包；关注社区建设，其中包括提供更好的讨论空间、定期组织线下交流会议等。

Raph 解释了他为何对 Rust 的 GUI 编程抱有如此深的“执念”。他一直对使用 Rust 中编写 GUI 应用程序感兴趣，当时他认为使用 Rust 编写 GUI 层是不切实际的，但后来他发现进程间的 RPC 通信是将“内核”粘合到 GUI 前端的合理方法。现在他认为使用 Rust 编写原生 GUI 工具包的时机已成熟，而这一功能将填补非常重要的位置 —— 主要是能吸引更多对性能有重要需求（作者认为这包括启动时间、RAM 占用空间和二进制包大小）的开发者。

因此可以看到，虽然 RPC 增加了许多系统复杂性，但他依然相信大家可以使用 Rust 编写 GUI 应用，并将带来更好的性能体验。

社区建设方面，Raph 表示他也同意“社区至上”这个观点。因为人和社区是 Rust 语言和 Rust 生态背后的推动力。没有开发人员、文档编写人员、测试人员和用户的付出，Rust 将会枯竭，哪怕它拥有优秀的技术优势。