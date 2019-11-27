爱奇艺会员总裁：正酝酿会员涨价，不排除率先提价

IT之家11月27日消息 今年11月7日，爱奇艺今日发布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第三季度总营收为人民币74亿元（约合10亿美元），同比增长7%，分析师预期72.3亿；净亏损为人民币37亿元（约合5.160亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币31亿元，同比扩大亏损。

据21世纪经济报道消息，爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华在接受采访时表示，会员收入占到爱奇艺总营收一半以上。

杨向华称，“到前为止，爱奇艺更多是迪士尼的商业模式，媒体平台一块三分之一，乐园三分之一，衍生商业收入也是一块三分之一，是一个比较完善的结构，爱奇艺现在正在往这方面走。”

另外杨向华称，爱奇艺正在酝酿会员费用上涨，不排除率先提价，但并无时间表。其表示根据调研发现，中国市场（视频会员）价格大概是美国平台价格五分之一，甚至东南亚泰国、越南单价都比国内高，没有一个国家低于两美元一个月价格，认为爱奇艺定价可能是过低。跟国内的其它服务，比如说音乐类等比，单用户APRU值可以高到平均一个月几百块钱。一杯咖啡的钱，差不多买两个多月爱奇艺的会员，所以有调价空间。

数据显示，爱奇艺三季度会员服务营收37.2亿元人民币，同比增长28%。三季度网络广告服务营收20.7亿元人民币，同比下滑14%。三季度内容分发营收6.804亿元人民币，同比下滑18%。

三季度研发开支7.032亿元人民币，同比增长26%。至9月30日，总注册会员数1.058亿，其中99.2%为付费注册会员。预计四季度营收68.6-72.8亿元人民币（折合9.6-10.2亿美元），分析师预期70.3亿。