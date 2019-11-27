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微软Windows Terminal v0.7发布：支持分屏+选项卡重排，UI优化

2019/11/27 9:42:50来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月27日消息 微软今天通过Microsoft Store发布了Windows Terminal v0.7，本次更新加入了对多面板的支持、重新排列选项卡以及UI界面改进优化等。

多面板支持

用户现可将Windows Terminal窗口分成多面板使用，即在现有的标签页上同时打开多个命令行面板。

标签顺序重排

用户可自行对标签页顺序进行调整

禁止应用标题

用户现可禁止在Terminal中运行的应用程序发送的所有标题更改事件，也就是说用户现可将个人资料的“名称”或“tabTitle”显示在标签中无需更新。

UI优化

Terminal边框变细，用户可在Windows设置的“颜色”中对边框颜色进行调整。

BUG修复

●用户执行粘贴操作时行尾行为正常

●用户使用Alt +箭头键不再打印多余的字符

●用户在滚动页面内容到顶部后，使用“snapOnInput”时进行粘贴操作会自动滚动到下面命令行位置

●用户快速打开或者关闭标签引发的崩溃减少

Cascadia Code更新

●支持希腊文，西里尔文和越南文

●提供powerline (Cascadia Code PL)版本

●此外还有不带编码连字（Cascadia Mono）的版本

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