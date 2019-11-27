赵明：荣耀V30线上线下销量预计55开，最担心产能不足

IT之家11月27日消息 荣耀总裁赵明对昨日发布的V30系列市场预期相当乐观。发布会结束后有媒体向赵明提问，称“我想问一下荣耀对V30市场表现的预期是怎样的？线上线下的比例是怎样的？”对此赵明谈了谈自己的看法和对市场的预期。

赵明表示，我们认为这款产品线上和线下应该是可以做到50和50的。因为坦率讲，今天对我们最大的挑战可能还是我们在未来的一段时间需求被激发出来之后的产能的问题，因为1月份中国马上要过春节了，产能肯定有一定的损失，因为工人到时候会回乡，所以整个的销量我们是非常乐观的，最主要的可能还要看这一段时间的排产的情况。

此外，赵明还谈到了90/120Hz屏幕刷新率的问题。他表示，这个方向其实我们从一开始就在关注，这一代的V30使用的时候我们也把它作为备选，但我们考虑综合体验，还是暂时放的一下，设计一定是一种平衡，一个综合的平衡。这一代的V30 Pro，主要提高的是游戏触控的体验。从这一代我们的测试情况来讲，综合的指标还是让我们感觉到非常满意的。

赵明强调，在我们的实验室里，备选的技术是很多的，要看我们定义整个用户的目标群体以及这部手机主打的方向和用户的综合体验能满足我们要求的才会使用。其实你会看到荣耀在很多技术选择上是有我们的坚持的，不会别人怎么做我们就跟着动，我们还是要考虑到消费者的体验。