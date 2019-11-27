内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美股三大股指再创历史新高，蔚来汽车大涨11.22%

2019/11/27 10:10:19来源：TechWeb作者：宋星责编：沧海评论：

【TechWeb】11月27日消息，据国外媒体报道，美国股市周二小幅上涨，三大股指再创下历史新高，

▲蔚来股价表现

道琼斯工业指数上涨55.21点，涨幅0.2%，至28,121.68点；标普500指数上涨6.88点，涨幅0.22%，收于3,140.52点；纳斯达克指数上涨15.44点，或0.18%，报8,647.93点。

外媒称，美国经济指标稳健，且第三季度企业财报季基本上超过预期等等积极因素推动股市上涨。费城半导体指数下跌8.69点，或0.50%，报1723.26点。

费城半导体指数英文全称为PHLX Semiconductor Sector，简称SOX，由费城交易所创立于1993年，为全球半导体业景气主要指标之一。费城半导体指数在1993年12月1日开始计算，初始值为200。该指数纳入的企业包括英特尔、恩智浦、高通、博通、英伟达、应用材料、西部数据等等。

中概股方面，蔚来汽车(NYSE:NIO)周二大涨11.22%至2.28美元。蔚来股价已较前期低点1.19美元上涨接近1倍。阿里巴巴(NYSE:BABA)股价上涨2.23%至194.7美元，总市值约5205.01亿美元。美国各证交所共计成交约79.6亿股，过去20个交易日的日均成交量71.2亿股。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：美股蔚来

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有