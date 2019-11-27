美股三大股指再创历史新高，蔚来汽车大涨11.22%

【TechWeb】11月27日消息，据国外媒体报道，美国股市周二小幅上涨，三大股指再创下历史新高，

▲蔚来股价表现

道琼斯工业指数上涨55.21点，涨幅0.2%，至28,121.68点；标普500指数上涨6.88点，涨幅0.22%，收于3,140.52点；纳斯达克指数上涨15.44点，或0.18%，报8,647.93点。

外媒称，美国经济指标稳健，且第三季度企业财报季基本上超过预期等等积极因素推动股市上涨。费城半导体指数下跌8.69点，或0.50%，报1723.26点。

费城半导体指数英文全称为PHLX Semiconductor Sector，简称SOX，由费城交易所创立于1993年，为全球半导体业景气主要指标之一。费城半导体指数在1993年12月1日开始计算，初始值为200。该指数纳入的企业包括英特尔、恩智浦、高通、博通、英伟达、应用材料、西部数据等等。

中概股方面，蔚来汽车(NYSE:NIO)周二大涨11.22%至2.28美元。蔚来股价已较前期低点1.19美元上涨接近1倍。阿里巴巴(NYSE:BABA)股价上涨2.23%至194.7美元，总市值约5205.01亿美元。美国各证交所共计成交约79.6亿股，过去20个交易日的日均成交量71.2亿股。