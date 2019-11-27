内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

寒武纪子公司注册资本新增至8亿人民币，增幅达60%

2019/11/27 10:34:41来源：凤凰科技作者：-责编：骑士评论：

11月27日消息，据天眼查数据显示，11月25日，AI独角兽寒武纪全资子公司——上海寒武纪信息科技有限公司发生工商变更，注册资本由原来的5亿人民币新增至8亿人民币，增幅达60%。

上海寒武纪信息科技有限公司成立于2016年4月，法定代表人为公司执行董事罗韬，经营范围包括计算机软件、计算机科技、信息技术等，由寒武纪的运营主体北京中科寒武纪科技有限公司全资控股。

据其官网介绍，寒武纪致力于打造各类智能云服务器、智能终端以及智能机器人的核心处理器芯片，公司于2016年推出“寒武纪1A”处理器，2018年推出MLU100机器学习处理器芯片。

据公开资料显示，寒武纪成立之初曾获得来自中科院的数千万元天使轮融资；2016年8月获得来自元禾原点、科大讯飞、涌铧投资的Pre-A轮融资；2017年8月18日，寒武纪宣布完成A轮1亿美元融资，领投方为国投创业，阿里巴巴、联想、国科投资、中科图灵加入，原Pre-A轮投资方元禾原点创投、涌铧投资继续跟投。2018年6月，寒武纪宣布完成数亿美元B轮融资，本轮融资由中国国有资本风险投资基金、国新启迪、国投创业、国新资本联合领投，该轮融资后，寒武纪整体估值达25亿美元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：寒武纪芯片

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有