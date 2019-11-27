寒武纪子公司注册资本新增至8亿人民币，增幅达60%

11月27日消息，据天眼查数据显示，11月25日，AI独角兽寒武纪全资子公司——上海寒武纪信息科技有限公司发生工商变更，注册资本由原来的5亿人民币新增至8亿人民币，增幅达60%。

上海寒武纪信息科技有限公司成立于2016年4月，法定代表人为公司执行董事罗韬，经营范围包括计算机软件、计算机科技、信息技术等，由寒武纪的运营主体北京中科寒武纪科技有限公司全资控股。

据其官网介绍，寒武纪致力于打造各类智能云服务器、智能终端以及智能机器人的核心处理器芯片，公司于2016年推出“寒武纪1A”处理器，2018年推出MLU100机器学习处理器芯片。

据公开资料显示，寒武纪成立之初曾获得来自中科院的数千万元天使轮融资；2016年8月获得来自元禾原点、科大讯飞、涌铧投资的Pre-A轮融资；2017年8月18日，寒武纪宣布完成A轮1亿美元融资，领投方为国投创业，阿里巴巴、联想、国科投资、中科图灵加入，原Pre-A轮投资方元禾原点创投、涌铧投资继续跟投。2018年6月，寒武纪宣布完成数亿美元B轮融资，本轮融资由中国国有资本风险投资基金、国新启迪、国投创业、国新资本联合领投，该轮融资后，寒武纪整体估值达25亿美元。