都2019年了，胶片还有使用价值么

在本月富士发售了新款胶片Neopan 100 ACROS II，一盒135画幅胶片售价达1045日元，折合人民币近70元，比不少彩色胶片还贵。

在数码相机普及之后，摄影用胶片被视为明日黄花，很快会被市场淘汰。然而在智能手机普及后，胶片摄影开始逆袭了，成为一种“高格调”的摄影方式，受惠于此胶片相机价格开始回升，不少厂商重启相机胶片生产线。然而今天已经是2019年了，距离数码单反普及潮超过10年，胶片真的有使用价值么？

胶片的极限

胶片由感光乳剂层与片基组成，在感光时乳剂层中的卤化银晶体会发生化学反应，记录透过镜头的光线。从色彩上胶片一般分为全色片与黑白片，特殊摄影时会用红外胶片，其中全色片又分为负片、正片，以及日光型、钨丝灯型两种色温灯管。

柯达VISION3

今天综合实力最强胶片应是柯达末代电影胶片VISION3，这是一种彩色负片，提供了日光型与灯光型，最低感光度为EI 50D（EI是另一种感光度单位，同等数值下EI灵敏度比ISO高出一倍，即EI 100=ISO 200；D是指日光型，钨丝灯型是T），最高感光是为EI 500T，动态范围是13 stops，极限可用动态范围达到了16 stops，超过当今所有数码相机和数码电影机，包括ARRI Alexa系列。

ARRI Alexa官方标称全感光度下动态范围是14 stops，实测极限略多于15stops，是数码相机、数码电影机中动态范围最高的，但仍不敌VISION3

和CCD/CMOS传感器由海量像素组成不同，胶片成像依赖不规则排列的卤化银晶体，无法以像素多寡去衡量分辨率。但在数字时代，胶片往往需要转换数码照片才能呈现在人们眼前，换个角度，我们可以从胶片模数转换后的分辨率去定义胶片的分辨率。

现在最强的胶片扫描仪是电影工业所用的ARRISCAN XT，它使用了ALEXA XT同款CMOS传感器，支持双增益技术，搭载了特制的蔡司镜头，光源采用全新设计的R、G、B、IR四色LED光源，支持两次曝光的HDR扫描，色彩深度达到了16bit，足以喂饱VISION3的16档动态范围，135画幅最高输出分辨率达到了6144 x 4320。和相机胶片不同的，电影胶片是使用胶卷的短边作为横边的，换言之用ARRISCAN XT扫描相机胶片，理论最高分辨率是9216 x 6144，像素高达5662万。

ARRISCAN XT，当今最好的胶片扫描仪

在理想的情况下，胶片拥有13 stops理想动态范围，16 stops极限动态范围，像素可达5662万，最高感光度为ISO 1000（灯光下），除了感光度外其他指标不比全副数码相机差。然而ARRISCAN XT不是胶片相机用户用得起设备，常用的富士SP3000、尼康9000ED胶片扫描仪最高只有2000万像素、12 stops动态范围，最好的哈苏X5动态范围也不过14.7 Stops，不比相机翻拍强，因此全副胶片分辨率、动态范围≈APS-C画幅数码相机，高感大大弱于后者。

富士SP3000，战斗力不比数码相机翻拍强

更不幸的是胶片画质还受多方面制约，首先存储环境，以VISION3短期存储为例（6个月内），未开封前应储存在13℃、相对湿度低于60%的环境中，已曝光、未冲印的胶片应储存在-18℃至-23℃、相对湿度低于20%的环境中，冲印后胶片应存储在21°、相对湿度20%至50%环境中。在使用前，为了防止胶片收缩、湿气凝结以及形成斑点，需要慢慢预热至室温。冲洗胶片时，需要根据预期动态范围、感光度，精确控制时间，必要时进行减冲或是迫冲；胶片存在互易率，在曝光时间过短或过长时间感光度会失真，比如说VISION3曝光时间介乎1/1000s到1秒，超出这范围需要是使用滤色片修正色彩与调整曝光量……

VISION3预热温度要求

即使抛开来自洋垃圾堆的镜头、测光不准的机身等因素，全副胶片画质是不可能达到APS-C画幅数码相机水平的。

柯达Cineon

“Cineon”是柯达在1993年推出的胶片数码扫描、处理和记录系统，同时也是一种文件格式的名称，用于记录扫描的负片的密度数据。它能将胶片转换成一个Cineon格式数字图像文件，然后人们在Cineon系统上对Cineon文件进行调色、特效处理以及剪辑，最后把无损输出回胶片（放映片）上。

柯达Cineon系统

Cineon的问世预示了数字化时代的到来，《阿甘正传》、《生死时速》、《断剑》、《真实谎言》多部电影使用了售价昂贵的Cineon系统制作（平台均价约200万美元），自此特效、剪辑、调色慢慢从实体的胶片转移无形的数字当中，新一代电影胶片为了数字化纷纷降低了对比度、饱和度，“胶片味”变淡。

全数字化制作的《波西米亚狂想曲》

在ARRI第二代数字电影机Alexa出现之后，电影开始全面数字化之路。在全面数字化之后，胶片味没有从电影中消失，我们仍能看到《波西米亚狂想曲》、《布鲁克斯》、《Ida》、《唐顿庄园》等复古风电视电影作用。与电影制作一样，数码相机也可以通过Nik Collection、VSCO等滤镜获得胶片风照片。

全幅胶片无意义

135画幅胶片理论上画质极高，实则无法与APS-C数码相机媲美，2019年里，全副或更小画幅胶片相机除了装X外是毫无使用价值的。只有中画幅、大画幅胶片才值得购买，更大的画幅、长焦距带来扁平化与虚化效果是高像素、高动态范围无法比拟，而且数码中画幅相机价格远超一般人消费能力，残幅机GFX 50R也近三万。

玩胶片请从中画幅起步