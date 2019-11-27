“网红”机器狗Spot终于找到第一份全职工作，详解其雇主

来源：硅谷洞察（ID:guigudiyixian）

AI届的“网红”机器狗Spot，终于找到了第一份全职工作。

作为机器人领域最知名的公司之一，Boston Dynamics同时也是YouTube上粉丝百万的博主。每当它发布一个新的机器人视频，都能获得数百万点击量，并且引发大量传播。而其中一位人气颇高的当家主播，就是波士顿动力机器小黄狗Spot。

今年9月，Boston Dynamics宣布机器狗Spot开始商业化。上周，Spot的第一个商业买家亮相，它就是硅谷洞察曾经专访过的德国初创公司Holobuilder。

Holobuilder成立于2014年，总部位于德国，2015年来到硅谷，进驻旧金山Runway孵化器。

那么，HoloBuilder为什么会和Boston Dynamic牵手？机器狗Spot在第一份正式工作中的表现又怎么样呢？

幕后玩家实力如何？

Holobuilder的中文意思是“全息建构师”，顾名思义，他们是结合360度全景图像、计算机视觉识别和人工智能，为建筑师和工程师创建沉浸式的施工现场进度视图的现实捕捉解决方案提供商。

在对Holobuilder的实地探访中，小探得知，工程师可以将用360度照相机或者普通手机拍摄的工地照片上传到Holobuilder，生成全景图像。

然后，通过Holobuilder的定位系统，工程师可以将不同房间的扫描图像标注在建筑平面图上的对应的位置中。通过这种360°标记功能，工程师可以虚拟参观施工现场、做笔记、标注问题，不再需要亲自到现场。

对施工团队而言，使用沉浸式的施工现场进度视图可以进一步提高工作效率，并减少规划施工文件的时间。

目前，HoloBuilder与大约2000家建筑公司合作了大约18000个项目。其中许多都是大型建设项目，由Hensel Phelps、Bechtel和Skanska等公司完成。事实上，根据HoloBuilder官网数据，全美前100的建筑商中，有59家都是HoloBuilder的合作伙伴。

不过，这样的成就并没有让HoloBuilder感到满足，它希望能够进一步推动行业的数字化和自动化，将现实捕捉的大量工作转移到机器人平台上。

于是，当波士顿动力宣布将机器狗Spot实现商业化时，HoloBuilder成了第一批吃螃蟹的合作方。

Spot使用指南：用App控制路线，将采集信息交给AI分析

Spot参与的第一个项目，建筑商Hensel Phelps主导、预计将耗资12亿美元的旧金山国际机场(SFO)哈维米尔克1号航站楼的施工项目。在该项目中，Spot的任务是进行勘测，360度全景捕捉图像数据。

不过，在这次发布的工地视频中，Spot并不像之前YouTube视频表现的，能够在空间中智能导航，而是需要用人工远程控制。好在，当Spot在引导下走过某条路线后，它就可以记住路线，通过传感器和自动技术追踪路线，绕开之后在路上出现的障碍。

“就像一只普通的狗一样，你会训练它一次，告诉它你应该这么做。”HoloBuilder的创始人兼CEO Mostafa Akbari-Hochberg说。

训练Spot的工具，是HoloBuilder的智能App SpotWalk。

在工程师们对SpotWalk的操作下，Spot会在整个建筑工地里穿行，并且绘制出一幅数字地图。随后，HoloBuilder会将Spot的地图与自己的数字地图同步，用于跟踪施工现场的进度。

同时，工程师还可以设置一个位置列表，让Spot每天到这里停留一两次，拍摄新图像。相比之下，工程师每周只有一次时间能够做这件事。“你可以看到某个时间段内这个地方发生的变化，从而进行管理。”Claus说。而SpotWalk的使用方式也并不复杂，不少员工表示，仅仅用了30秒就学会了如何操作机器狗Spot。

Spot和SpotWalk捕捉到的图像，会通过HoloBuilder的机器学习引擎SiteAI来分析。

“假设现在有一组最大的建筑图像，我们可以分析和理解哪里是干墙，哪里是混凝土梁，混凝土柱又在哪里，”Akbari-Hochberg说。同时，该软件可以识别干墙面板的安装情况，从而报告该阶段的进展情况。

通常，施工现场测量工作的图像采集和分析往往由人工手持相机来完成，耗时耗力，精确度也无法保证。此外，人工拍摄中产生的一些非结构化的数据如何整理也是一个大问题。但是通过SiteAI，这些数据可以用机器学习来解读，而Spot的加入，则让图像和数据收集变得更简单。

“这可以让人类工程师腾出时间来，少做一些重复性的事情。”Claus表示。

根据Boston Dynamics商务发展副总裁Michael Perry的说法，SpotWalk是第一个适用于该公司机器人的应用软件。此次，机器狗Spot和SpotWalk在旧金山国际机场的首次亮相，得到了建筑商Hensel Phelps和行业的认可，这给HoloBuilder和Boston Dynamics吃下了一粒定心丸。未来6个月，HoloBuilder和Boston Dynamics将把SpotWalk扩展到新的测试领域。

为什么是建筑测量？

除了HoloBuilder，Boston Dynamics同时合作的还有导航公司Trimble和建筑产品及解决方案公司Hilti。通过与后两者的合作，Boston Dynamics希望能够将建筑管理软件解决方案、全球导航卫星系统定位（GNSS）技术和现实捕捉技术集成到Spot机器人平台，让Spot能够直接与云端的施工管理应用程序通信。

从Boston Dynamics挑选的合作公司的性质，不难看出，它为机器狗Spot进行商用找到的市场切入点，就是建筑测量。

在Web Summit 2019峰会上，Boston Dynamics的CEO Marc Raibert曾指出，该公司对制造与人类互动的家用机器人不感兴趣，而是专注于能帮人类处理艰难任务的工业机器人。

为此，Boston Dynamics并对Spot进行了特殊设计，使之能适应各种恶劣的工作环境。比如，Spot内置的电脑可以控制腿部和平衡性，它还能够用障碍物检测摄像头来识别栏杆和台阶，并自主上下楼梯。而前、后和侧面的摄像头，能够保障Spot的导航、自主行动和全方位移动。

就灵活性而言，Spot机器狗也能够满足大多数场景的需求。它的步行速度与人类相似，约为每小时3英里，还可以慢走、跑步、跳舞、转弯等不同模式。并且，Spot的手与身体是独立的，这意味即便它在走路的时候，手上还可以进行另一项工作。

因此，对于需要在各种环境下行走、勘测，并且耗时耗力的建筑测量中，Spot能够充分发挥其“帮人类处理艰难任务”的作用。

此外，相对其他领域，建筑测量的容错率更高，更加适合首次亮相、需要在实践中改进的Spot。

目前，Spot以出租为主，并没有开始出售。Raibert也坦言，现在还是市场早期适应阶段，“这是第一代产品，我肯定会有很多问题，很多需要维修的地方”，“我们的工作是找出它们的弱点，并加以修复”。

Raibert表示，Spot的租金目前是每月数千美元，价格与公司租赁机器人的数量，租赁时间长短等有关。该公司计划，要在2020年中期前制造出1000个Spot机器狗。

要做“机器人中的安卓”

除了在建筑测量中投入实际使用，Spot也在其他项目中参与过测试，这勾勒出了Spot未来的更多使用场景。

比如，它曾经在石油炼油厂和国家电网配电工厂等场地工作过。这些地方重要而又危险，正需要Spot这样的机器来进行数据收集和检查工作。甚至，Spot还参与过警察部门排查危险物和炸弹的活动。Raibert也坦言，尽管目前与警察部门的合作有限，但这样的合作机会会越来越多。

Raibert指出，Spot并不是固定用途的机器人，用户可以添加硬件装备，也可以通过Spot的API来设计与其交互的软件。尽管Boston Dynamics已经为Spot配备了机械臂、频谱无线电、摄像机和激光雷达等，但其他公司也在开发自己的传感器。

对于未来，Raibert希望Spot能够成为一个平台，做“机器人中的安卓”。

不过，在这样一个平台中，机器狗Spot可能并不是唯一的参与者。除了Spot，被Boston Dynamics押重注的机器人还有Handle和Atlas。

Handle的定位是可以在仓库里工作的物流机器人。它不仅踩着一对“风火轮”，还能通过视觉系统来定位货板，并能在许多箱子中识别它需要的箱子。

尽管Handle仍处于模型阶段，但Raibert表示，会在未来18个月里，将其投入生产，实现商业化，“我们的计划是，在一年半之后，利用我们从Spot身上学到的经验和技能来大规模生产Handle。”

与Spot、Handle相比，Atlas无论是从外形上，还是行为上，都与人更像。在Boston Dynamics YouTube主页被置顶的38秒视频中，Atlas完整流畅地展示了一套体操动作，包括倒立、空中旋转、空中一字马等，甚至还有结束时高举双手的动作。

这款人形机器人的最新版本重165磅，配有一个重约5公斤的液压动力装置，运行时能产生5kw的动力。此外，它还有一双3D打印出来的腿，带有液压通道、执行器板、阀门位置、空间框架、定制的轻量级组件等。

硬件、软件再加上研发的费用，Atlas的成本也比其他机器人要高得多，并且还需要一个特别的团队去维护其正常运行。相比将Atlas实现商用，Boston Dynamics更希望在适当的时候，能够将在Atlas上测试成功的一些技术运用到其他的产品中。

截至目前，Boston Dynamics YouTube主页置顶的Atlas视频浏览量已经超过800万。在它过去5年发布的18条机器人视频中，浏览量最低的视频也有210万，最高的超过了3500万。

在很长一段时间内，因为迟迟未推出商用机器人，Boston Dynamics一度被调侃为“机器人视频制造公司”。此次将机器狗Spot推向市场，对Boston Dynamics来说意义重大。不过，这只小黄狗最后能带着Boston Dynamics奔向何方，只有时间才能验证了。

大家看过Spot的视频吗？你们看好Boston Dynamics的这些“网红“机器人的商业化应用前景吗？欢迎大家留言讨论！