英国半数成人算术水平相当于小学，致每周损失35亿元

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据英国《每日邮报》报道，慈善组织“全国算术基金会”近期调查了2000名16岁至75岁成年人，请每人做5道基本算术题。结果显示，略微超过半数的人仅答对两道题，水平相当于小学。
据悉本次调查测试中，这些人可以使用纸笔或计算器，且答题无时间限制，但结果表明“不足以应对日常生活”。基金会表示，基于此，英国经济平均每周损失大约3.88亿英镑（约合人民币35.06亿元）。
基金会因此呼吁英国政府重视提高公众算术水平，缓解家长和学生对数学的焦虑。
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