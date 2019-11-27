少年花6万余元打赏网络主播，后需用钱起诉平台要求返还

据海淀法院网官方消息，14岁的小伟（化名）称，其用外婆手机号注册火山小视频后，用家庭唯一积蓄63520元打赏主播，自己是法律上的限制行为能力人，其实施的该法律行为应属无效。遂将火山小视频运营方北京微播视界科技有限公司诉至法院，要求确认打赏行为无效并返还钱款63520元。日前，海淀法院受理了此案。

原告小伟诉称，2018年12月他受伤在家修养，闲得无聊，使用手机玩耍时，用外婆李某的手机号注册了火山小视频。在使用火山小视频打赏时，使用外婆的微信先后支付了63520元，该微信绑定的是外婆的银行卡。该钱款是家庭唯一储蓄，是小伟父亲靠打工、养殖积攒而来。2019年9月，因小伟舅舅受伤住院需要医疗费，其外婆在使用银行卡取钱时才发现卡上的钱分文不剩，询问小伟方知事情原委。原告小伟认为，自己是法律上的限制行为能力人，其实施的该法律行为无效，故起诉要求确认其在“火山小视频”平台上所实施的民事法律行为无效，并返还钱款63520元。

目前，此案正在进一步审理中。

【法官提醒】

随着视频直播平台的兴起，未成年私自用家长积蓄打赏视频主播的现象层出不穷。未成年人心智尚未成熟，缺乏辨别是非能力及正确的金钱观念，极易受到他人影响作出不当行为。为避免此类情形再次发生，一方面家长要注意培养孩子良好的使用手机、电脑上网的习惯，避免孩子沉迷网络；另一方面家长要设置并保管好微信、支付宝、银行卡等金融工具账号、密码，以防孩子随意花钱。