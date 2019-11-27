删号警告！Twitter清理非活跃账号：12月11日前登录，否则将被删除

IT之家11月27日消息 据美国科技媒体The Verge报道，Twitter正在向处于非活动状态的帐户所有者发送电子邮件，并发出警告：请在12月11日之前登录，否则这些账户将被删除，其用户名将再次可以使用。所有超过六个月未登录的帐户都将收到电子邮件警告。

Twitter发言人在电子邮件中表示：“作为我们对话服务承诺的一部分，我们正在努力清理不活跃的帐户，以提供更准确、可靠的信息。这项工作的目的是鼓励人们在注册帐户时积极登录并使用Twitter。我们已经开始主动接触六个月内未登录Twitter的帐户，并告知他们，因长期不活跃，其帐户可能会被永久删除。”

Twitter还未明确表示何时将回收的用户名提供给现有用户。其发言人表示，帐户删除过程“将持续数月，而不仅仅是一天。”因此，12月12日不会出现大量用户名被注册的现象，可能要持续一段时间。

Twitter此举不仅会影响放弃Twitter的人，也将对已经去世的用户账户产生巨大影响。在被问及是否会将他们列入非活跃用户的一部分并最终删除其账号时，Twitter发言人表示：“我们目前还没有办法保留他们的Twitter帐户，但团队正在考虑这样做的方式。”