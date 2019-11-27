苹果股价再创历史新高，接下来将何去何从？

iPhone 11很畅销，其中一些机型供应吃紧，受到利好消息的刺激，苹果股价节节高升。几天前，苹果股价再创历史新高，公司估值达到1.2万亿美元。

11月19日，苹果股价冲到最高点268.00美元，随后有所下跌，11月22日收于261.78美元。在未来一段时间里，苹果股价会继续走高，还是回落？这是一个好问题。

1980年12月12日，苹果正式上市，当时的股价是22美元。后来苹果四次拆股，有3次1股拆成2股，有一次1股拆成7股。如果苹果上市时你购买1股股票，现在拥有56股。当时投入22美元，现在约为1.5万美元。

既然苹果股价已经如此高，在接下来一段时间又会怎样呢？围绕这个问题，我们来听听各方的看法：

分析师的说法

瑞信

瑞信分析师在报告中指出，iPhone 11已经销售2个月，数据暗示今年的销售相比去年有明显进步，虽然90%的机型预定之后等待时间不到一周，但缺货仍然存在。新机推出之后3周便达到了供给平衡。9月和10月两个月，中国区的销量同比增长6%。

为什么会这样呢？分析师马修·卡布拉尔（Matthew Cabral）认为，相比过去新机的ASP（平均售价）有所下降，iPhone 11的一些机型定价极富侵略性，这些因素刺激销量增长。

虽然销售趋势良好，不过卡布拉尔对于苹果股票仍然持谨慎态度，他将目标价定在221美元，低于现有价格。

苹果服务业发展迅猛，未来市盈率会进一步拉高。卡布拉尔指出，日历年2020年，苹果的市盈率可能会达到20倍，过去5年的平均市盈率是13倍，自2020年以来，苹果股票市盈率最高的一年是17倍。

摩根士丹利

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师凯蒂•休伯蒂（Katy Huberty）认为，苹果顶级投资者持有的股票所占比重并不高。摩根士丹利将苹果股票目标价定为296美元，相比历史最高点还有10.4%的上升空间。

正因如此，休伯蒂才会说：“我们觉得苹果股票仍有上涨空间。”为什么上涨？原因很多，比如iPhone需求旺盛、服务业增长、季度股票回购。

中美贸易关系已经影响苹果业绩，自9月关税变化以来，苹果利润率一直保持平稳，再没有上升。

Wedbush

苹果市值再次反超微软，成为全球市值霸主。Wedbush分析师Dan Ives认为，尽管创下新高，苹果股票仍有上涨空间，他将苹果目标价定在325美元。FactSet查看了43位分析师的定价，Dan Ives给出的目标价最高。

Dan Ives在报告中指出：“今年至今，苹果股价已经上涨65%，我们相信苹果仍然处在iPhone增长的中期阶段，2020年会继续增长；华尔街正在重新评估苹果股票，相信股价还会继续上扬。”

iPhone 11与5G联合作用将为苹果创造“超级循环”；另外，未来12-18个月，服务业将会成为增长关键，它的年营收将会达到600亿美元。

摩根大通

摩根大通分析师Samik Chatterjee已经将苹果目标价从280美元上调到290美元，他认为投资者忽视了苹果广告业务的潜力，只看到服务业营收正在增长。

报告称：“在苹果服务业中，哪项业务会成为下一个增长点？投资者正在努力分辨。我们相信，在苹果的指尖有一项业务被隐藏起来，它被大家低估，这项业务就是广告，广告收入正在向移动平台转移，iPhone用户数已经接近10亿，到目前为止苹果的广告扩张计划进展顺利。”

增长动力

穿戴设备

苹果穿戴业务增长迅猛。截止9月28日的一个季度，库克曾说穿戴业务（包括AirPods、Apple Watch、Beats产品）的营收创下新高，增长率超过50%。这种增长趋势将会持续，它会变成年营收600亿美元的大业务。Evercore ISI分析师认为，在未来几年里，苹果穿戴业务的复合年增长率将会超过20%，即使iPhone业务保持平稳，苹果也能继续增长。

iPhone用户数已经达到10亿，不过在这些用户中拥有AirPods的人只占10%还不到。全球Apple Watch用户数约为7500万，AirPods用户数约为5000万。不难看出，苹果穿戴设备还有很大的增长空间。

iPhone 超循环

iPhone虽然销量已经下降，但是许多人仍然没有放弃希望。今年的iPhone 11表现不错，5G到来之后，iPhone可能会再次迎来销售高峰。

实际上iPhone销量在2015年已经触及最高点，2018年的销量约为2.31亿台，之后苹果不再公布销售数据，但摩根大通估计2019年日历年iPhone的销量可能只有1.85亿台。

虽然iPhone 11销量不错，但畅销的主要是价格较低的基本机型，如果苹果想真正逆转颓势，还要看2020年的表现。台湾《电子时报》报道称，2020年苹果5G手机的销量预计将会超过1亿台；对于iPhone 11，苹果今年预计的销量是7000-8000万台。摩根大通认为2020年日历年苹果iPhone的销量将会达到1.98亿台，比2015年低，但好于今年。

5G虽然值得期待，但它是一大变数，因为到底有多少人愿意购买还不知道。

服务营收

苹果推出了Apple Card、Apple TV+等新产品和新服务，2019财年，苹果服务业总营收已经超过460亿美元，规模与《财富》500强排名第70位的公司相当。

分析师普遍认为，服务业增长是一大利好，因为服务业的利润率更高。摩根士丹利在报告中说：“苹果推出一系列新服务，它们以Apple TV+作为领头羊，还有规模小一些的Apple Arcade、Apple Card，预计2020和2021财年苹果服务业增速会进一步加快。”

尽管如此，2018财年苹果总营收约为2660亿美元，2019财年降到2600亿美元。

结语

市场先生喜怒无常，不论分析师如何预测，不论增长理由如何充分，投资仍然需要谨慎。截止9月底的一个财年，苹果营收减少2%，利润下滑7%，但它的股价仍然创下新高。iPhone营收占苹果总营收的55%，但上一财年iPhone营收减少14%。

真正让苹果股价上扬的不是iPhone，而是穿戴设备、服务业，这两大业务已经占苹果营收的30%。尽管如此，上财年iPhone营收减少225亿美元，穿戴设备、服务业营收增长136亿美元，增长还是无法弥补下滑。

所以说，有些人认为苹果目前的股价被高估也不无道理。