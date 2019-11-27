张朝阳年末期望：希望搜狐2020年实现盈利，股票赶快涨起来

“希望公司在2020年实现盈利，股票赶快涨起来。”在离2019年结束还有最后一个月的时候，搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳在接受媒体时透露了明年对搜狐的期望。

2019年，张朝阳在多个场合提出搜狐要回归媒体。在接受媒体采访他表示，新技术的革命带来新的风口新的应用，过去的东西不是彻底消失，而是以某种形式部分存活下来。就像媒体的价值是不会变的。“人们上班还是要看电脑，尽管影像传播包括直播都非常发达，人们有时候还是会欣赏文字，夜深人静的时候写点东西，诗歌也没有消失。”张朝阳透露，搜狐的门户网站马上恢复它的经典版。“我们回归媒体发挥搜狐传统的优势和品牌积累的核心。”

AI是5G之后最重要的杀手级应用

“AI是5G之后最重要的杀手级应用。”在张朝阳看来，5G的到来，带来的AI、大数据的广泛使用，就能让自身起飞。AI是5G之后重要的杀手级应用，它们俩要左右开弓或者两条腿往前走。

“消费互联网经过视频、电商之后，走势有点放缓，这时我们迎来了5G，AI重新的崛起和IoT，这是新一轮的增长，预测都是以万亿为单位计量的，这是激动人心的。”张朝阳称。

不过张朝阳表示，现在单纯谈论AI盈利其实并不是一个很具体的问题，“AI是一种计算方法，它可用在多种产品形态上，问它什么时候盈利，就要问相应的产品。”

另外，张朝阳透露，在AI方面，搜狐会和搜狗开展合作。“AI上，搜狗选择语音领域发力，一个是有自身沉淀的优势，另外刚好跟搜狐的传媒契合。未来搜狐、搜狗会在语言处理、语音处理、翻译处理等各个方面合作。”

搜狐何时能盈利？

根据搜狐第三季度财报，非美国通用会计准则下搜狐公司净亏损1700万美元，去年同期净亏损为2300万美元，同比减亏26%，亏损正在缩窄。

提及搜狐公司今年的亏损减少的原因，张朝阳表示，今年亏损减少最主要的原因是集团的亏损业务减少，也就说搜狐集团的媒体业务与视频业务的亏损在大幅下降，此外，搜索业务搜狗和畅游一直以来都是保持盈利的。

搜狗和畅游一直面临挑战，并在挑战中不断成长。张朝阳解释称，日渐流行的信息流对搜索构成威胁，虽然许多人放弃搜索而浏览信息流，但仍有一部分人继续使用搜索功能，因此搜索的战场会继续打下去，他相信搜王小川团队以及搜狗团队能够迎战并且发展，尤其在AI技术方面有独创的进步。提及网络游戏，张朝阳表示，希望在《天龙八部》的基础上推出一些新游戏及新的分销方式方面的创新。

“对搜狗和畅游我是放心的，现在最重要的是如何把集团需要投入获客成本昂贵的内容和渠道亏损的业务高线起来，同时成本降下来，这是集团走向盈利的保证。”张朝阳称。

满意2019，明年继续“守正出奇”

对于即将结束的2019年，张朝阳称，对今年还是比较满意的，更加勤奋地工作在第一线，几乎所有的领域都亲临第一线，对很多方面的细节比较了解，因为只有在细颗粒度的了解才有更好的想法。

“把脚下的路走好，快速降低亏损，期待2020年某个季度进入盈利，这样有更多的资源进行守正出奇的战略。”张朝阳解释，‘守正’就是把基本的东西做好，‘出奇’就是有资源投入到出奇兵上。”

对于搜狐明年的规划，张朝阳表示，明年将继续回归媒体以及打造“五朵金花”（搜狐网、手机搜狐、搜狐新闻客户端、搜狐视频、狐友APP），同时在今年举办非常成功的活动上继续出彩，给广告合作商提供更加多的创造性的机会，同时会在AI和5G带宽带来的信息流以及视频和社交方面都会有所作为。

“希望2020年走向盈利，股票赶快涨起来。”张朝阳说。