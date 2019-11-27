奥迪计划6年内在德裁员9500人，节约66亿美元转型电动化

11月27日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，德国大众汽车集团子公司奥迪表示，作为重大重组计划的一部分，该公司计划2025年前在德国裁员9500人，以节省部分资金向电动化转型。

奥迪正在推进一项重组计划，以帮助其适应成本高昂的向电动汽车的转型。该公司转型是为了夺回被梅赛德斯-奔驰和宝马夺走的“地盘”，并抗衡来自特斯拉的压力。

奥迪表示，到2029年，重组将使该公司节省60亿欧元（合66亿美元），进而使该公司的利润率保持在9%至11%。

奥迪将被裁掉的员工约占该公司德国员工总数的15%，因为管理人员也将受到类似的裁员。2029年之前，该公司“核心员工”的工作将得到保障。

奥迪在一份声明中表示，裁员将通过提前退休计划和它的两家德国工厂的自然离职来实现。

除了裁员，奥迪预计将在电动汽车和数字化领域创造2000个新就业岗位，以加强其在电动汽车和数字产品方面的工程实力。

在2019年的前9个月，奥迪遭受了销售、营收和营业利润下降的打击。本月中旬，大众集团表示，将任命宝马前采购主管马库斯•杜思曼（Markus Duesmann）接替布拉姆•肖特（Bram Schot），出任奥迪首席执行官（CEO）一职，该任命自明年4月1日起生效，希望借此扭转奥迪的颓势。

除了奥迪，它的竞争对手最近也宣布大幅裁员。今年早些时候，通用汽车首席执行官（CEO）玛丽•巴拉（Mary Barra）宣布，计划在北美裁员近1.4万人，以便节省部分资金用于该品牌大规模转向电气化。

德国汽车零部件供应商博世和大陆集团（Continental）也已宣布裁员数千人，以削减成本。此外，本月早些时候，戴姆勒也宣布了裁员逾1000人的计划。