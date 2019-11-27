京东方陈炎顺谈面板寒冬：行业利润受电视屏价格影响

11月26日下午消息，在2019年京东方全球创新伙伴大会上，京东方董事长陈炎顺表示，技术爆发正在加速物联发展，场景涌现推动生态进化，伴随着技术进步和物联发展，商业形态不断进化，生态结构持续变革。全球经济形势存在不确定性，企业一定要未雨绸缪，2018年年报显示，京东方海外业务营收占比达55.78%。

目前全球面板行业处于价格增长乏力的困境，厂商面临出货压力，盈利水平受到较大挑战。今年前三季度，京东方和TCL集团扣非后归母净利润同比下跌，深天马A营收增速仅为个位数，维信诺扣非后归母净利润亏超5亿元。

今年前三季度京东方营收857.22亿元，同比增长23.4%；归母净利润18.5亿元，同比下滑45.18%。

对于面板行业处于寒冬期，企业营收大涨而净利下滑，陈炎顺在接受新浪科技等媒体采访时表示，主要受到行业影响，目前行业盈利都处于下滑当中。今年整个电视屏的价格跌势比较大，京东方电视显示屏出货量是全球最大的，导致利润总体下滑。

“京东方移动和中小尺寸的产品价格相对比较稳定和盈利的，京东方是全球电视出货量最大的企业，今年电视屏价格下滑严重，今年预计电视屏出货量将达到5400万片左右，65寸、43寸、32寸和75寸这四个主要的产品京东方在全球的市占比都是第一的。”

陈炎顺称，四季度相对还是稳定多了，我们认为2020年一季度末，最晚二季度初会出现一个稳定的回升状态，那个时候相信京东方业绩会更好。

专注物联网六大领域

陈炎顺表示，京东方定位为一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的物联网公司，公司的核心技术是基于光电技术发展的显示和传感技术，核心能力是显示、传感及系统器件能力，通过技术和产品的跨界创新，发展端口器件、智慧物联和智慧医工领域业务。

而对于企业物联网布局，陈炎顺称，专注在六大领域，包括智慧车载、智慧零售、智慧金融，智慧公共城市服务、城市亮化工程和工业物联网，“我们会围绕核心技术和核心能力做拓展，为应用场景赋能。”

“我们过去主要是几百亿投设备，这些设备就是家里的粮田。”陈炎顺表示，企业在制造业领域积累了大量数据，全世界没有多少家企业能够这样，在这个行业深耕26年，从建设第一条生产线到目前第14条生产线，每一条产线的数据量大概在15T，这么多年来我们积累了大量的工业数据。

谈及企业是否会考虑在全球范围内有并购行为，陈炎顺表示，能不能通过并购手段来扩大自身规模是商业模式问题，商业模式问题每个企业领导人会有不同的考量。2003年，我们收购了韩国现代的显示器件事业部门，同年我们收购了当时全球排名第四的冠捷科技，但保证企业稳扎稳打。

陈炎顺称，在未来的发展过程中，企业没有考虑通过并购的方式来扩大市场规模，并购的关键要看企业文化和价值观是否一样。

新浪科技了解到，今年全球产能达到3.1亿平方米，中国达到1.5亿平方米，已接近一半产量。OLED小尺寸大部分市场还是三星在主导，但京东方目前已有两条6代柔性AMOLED产线量产，打破了目前柔性显示产业由韩国企业主导的格局。在LCD面板市场，京东方份额已跃居第一，LGD处于第二，仅次于京东方。