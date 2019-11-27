一代人记忆消逝在风中，央视实地探访暴风影音：办公地人去楼空

IT之家11月27日消息 近日，暴风影音官方网站访问出现问题，加载非常缓慢且打开后是乱码排版。同时暴风影音手机App也显示网络异常。

据央视报道，11月26日下午，央视记者探访了暴风集团昔日的办公地址。央视指出，暴风集团7月29日还在正常办公的地方——位于北京海淀区的首享科技大厦13层，如今已经是空空荡荡。大厦工作人员表示，暴风集团已经挺长时间不在这里了。

▲7月29日

▲11月26日

此后，央视记者来到暴风集团在北京西四环附近的一处办公地址，同样一无所获。同时，暴风影音的客服电话，也一直无人接听。

据悉，市值一度超过400亿元的暴风集团，目前市值仅为12亿。除创始人兼CEO冯鑫外，所有高管都已辞职离开。深交所和北京证监局均催促公司，尽快聘任相关高级管理人员。

今年7月28日，暴风集团发布公告称集团实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施；9月初，上海静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对冯鑫批准逮捕。

暴风集团称，公司存在经审计后2019年年末净资产为负的风险。根据相关规定，若公司2019年年末净资产为负，则可能暂停上市。11月21日，暴风集团发布公告，由于合作的审计机构辞职，公司存在无法在法定期限内披露2019年年度报告的风险。

2015年3月24日，暴风集团登陆创业板，曾在40天里拉出36个涨停板，成为风光无二的创业板“股王”。股价最高时曾达到327元，市值突破408亿元。

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