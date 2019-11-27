曾登过苹果发布会的Pixelmator Photo开启限免

著名图像编辑应用Pixelmator开发团队在今年四月份推出了面向iPad的桌面级图像编辑应用 Pixelmator Photo，售价25元。而在黑五来临之际，这款应用也在11月27日（今天）开启限时24小时的限免（截止至11月27日晚10点），感兴趣的iPad用户别错过机会（点此直达）。

Pixelmator Photo与Pixelmator系列不同，从名称就可以看出来，前者主要针对的是照片。这款应用最初出现在苹果新iPad Pro的发布会上，当时它利用了苹果高端平板的强大功能，旨在提供可以直接在苹果平板上对照片进行桌面级修改所需的所有工具。

据悉，iOS版将充分利用iPad的强大性能，通过Core ML机器学习技术来对图像调整和裁剪进行辅助，例如自动微调照片，如亮度、白平衡、可选颜色和色彩平衡。

和Mac版有所不同的是，Pixelmator Photo将专注于照片修饰，该有的照片调整功能一应俱全，例如亮度、色调和饱和度、阴影、选择颜色调整、色阶、曲线等。另外Pixelmator Photo还新增了「Repair and Crop」工具可以帮助用户实现更完美的照片，比如从照片中抹除瑕疵甚至更大的对象，还可支持超过500种相机的RAW格式。

和其他照片编辑应用一样，Pixelmator Photo也包含大量专为各种主题而设计的不同摄影风格预设，例如黑白预设、电影预设、现代电影预设等。