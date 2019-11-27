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闻泰科技收盘股价涨停，市值突破千亿元

2019/11/27 16:34:29来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：孤城评论：

今日，闻泰科技股价涨停，收盘价96.70元，股价再创历史新高，总市值超1000亿元，达到1006.32亿。2019年6月，在获批收购安世半导体后，闻泰科技成为了中国最大的半导体上市公司之一，股价也一路高歌猛进。

目前，闻泰科技收购安世半导体已经完成国内资产交割，并取得对安世半导体58.37%的股权。根据并购交易的安排，在闻泰科技取得对安世的控制权后，将通过其指定的境外关联方收购或回购BridgeRootsFund、HuarongCoreWinFund、PacificAllianceFund持有的境外基金JWCapital之LP份额，完成境外部分收购后，闻泰科技合计持有安世半导体79.98%股权。

2018年4月至12月，闻泰科技因重大资产重组而停牌，彼时总市值还不到200亿元的闻泰科技“蛇吞象”抛出252亿元的安世半导体收购案震惊市场。不少人一直关注着闻泰科技是否能“消化”这笔并购。

据悉，此次收购是中国资本第一次买到国际一流半导体公司的核心技术及其优质资产，整合安世半导体之后闻泰科技不仅由此成为中国最大半导体上市公司，也将形成从芯片设计、晶圆制造、半导体封装测试到产业物联网、边缘计算、通讯终端、笔记本电脑、IoT、汽车电子产品研发制造于一体，5G和半导体双翼齐飞发展格局。

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关键词：闻泰科技

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