福特发布全新锐际： 搭载SYNC+车载系统，12.3 英寸横屏中控

汽车产生的变化不仅是车机系统的改变，其背后，真的有一场变革正在进行。

2018年，福特宣布将与百度合作打造四款车型的车载系统，在2019年广州车展正式上市的福特锐际Escape是第四款车，但这绝不是双方合作的终点。

在2019年，福特中国大力向「智能化」转型，与百度联手打造的SYNC+车载系统是关键的标志之一。本次广州车展，全新福特锐际的发布让人们再次看到人工智能与汽车结合的魅力。

不止如此，百度的小度车载OS也与长城、现代，起亚等品牌进行深度合作，继续深入拓展车联网体验。据百度官方表示，截至目前，搭载百度车联网功能的汽车品牌已超过60家，上市车型达400余款，达成合作意向并计划明后两年上市的车型总数将达到500余款以上。

▲长城哈弗H4Pro |现场拍摄

持续进化的SYNC+

和全新金牛座与福特翼虎两款搭载SYNC+系统的车型不同，全新福特锐际采用的是横屏设计。虽没有竖屏的科技感浓厚，但12.3英寸的中控大屏并不算小，使用起来也符合用户正常的操作习惯。

最亮眼的依然是语音交互功能。首先是熟悉的界面，在这套系统内用户除了正常的导航、音乐等，还可以看视频、购买电影票和点外卖，这些功能均可以通过语音交互来完成。

▲全新福特锐际SYNC+系统界面|现场拍摄

比如买电影票时，用户只需说出「我想看电影」，系统就会推荐最近在影院上映的电影，紧接着说出第几个或者下一页，即可自由选择。值得一提的是，作为之前深度体验过SYNC+系统的用户，比起前几个月，极客公园（ID：geekpark）清晰地感受到SYNC+系统有了明显的进步。

购买电影票时，极客公园点开了附近一家影院，然后发出语音指令：「导航到这里」，系统便直接打开地图，开始导航到上述影院。这种应用之间的直接打通令人倍感亲切，人工智能作为一项基础技术在应用之间可以自由切换，而且使用语音比使用触摸屏进行应用切换更具智能感。

▲在购买电影票界面直接用语音跳转到导航|现场拍摄

不止如此，极客公园还发现，在音乐播放之后回到首页或者其他应用，只要唤醒车机并说：「我不想听了」，系统会自动暂停播放音乐。这一点的特殊在于，假如在导航或者点外卖的应用界面内，只要音乐在后台播放，系统就会知晓「我不想听了」这个命令是特指音乐的，也算是另一种形式的应用互通。这背后，百度的人工智能技术是支撑整套系统「智能化」的关键点。由于汽车使用场景的特殊性，语音交互成为了刚需功能。利用深度学习等技术在交互数据的积累之上，系统会变得越来越懂用户、越来越个性化，也越来越智能。

▲全新福特锐际|现场拍摄

百度官方在接受媒体采访时提到，SYNC+系统从8月份开始已经有了一些算法引擎方面的改进，同时也在验证SYNC+整个产品向其他车型上推广的可能性。

车辆的智能互联大潮下，SYNC+系统到底做对了什么？

底层安全+上层智能

在极客公园之前的报道中提到过，福特与百度在SYNC+系统上不只是应用上的合作。在底层架构之上的核心层，即应用Framework中，双方就进行了联合开发，这样可以保证上方的应用层体验。

百度车联网事业部总经理苏坦提到，在双方合作之初就达成了共识：充分使用AI技术一定可以大幅度推动车联网向前走。所以在整个系统底层设计的过程中，设计理念即「AI First」。「把整个AI的交互和设计融入到系统每一个底层中去，而不是在一个传统的车联网系统上加入一点AI的元素，这是本质区别。」苏坦表示。从结果来看，效果的确达到了高水平。

左：百度车联网事业部总经理苏坦；右：福特汽车中国有限公司信息技术移动出行平台及产品副总裁侯新海|现场拍摄

福特作为车企，除了引进小度车载OS之外，在用户看不到的地方也做出了非常多的努力。众所周知，SYNC+系统的前身是福特在海外搭载的SYNC 3系统。后者在中国市场被证明「水土不服」后，才发力本地化进打造了SYNC+系统。

在整车的架构和安全方面，福特做到了充分保障。在系统建设的早期，福特引入了美国一家安全底层测试公司，做系统底层的检验测试。据苏坦回忆，这几乎是百度车联网团队见到的全球最高标准的测试水平。

福特汽车中国有限公司信息技术移动出行平台及产品副总裁侯新海在2007年就开始参与第一代SYNC系统的研发，他提到，在SYNC系统早期给用户推了许多功能，但哪些功能属于高频其实并不清楚。百度提供的AI与数字化等能力让福特有能力打通闭环，通过OTA的迭代不断调整功能，将体验做到尽可能让用户满意。

既要保证系统具有福特本身的DNA，又要强调「中国速度」，与中国的生态融合，对于合资品牌来讲是一件比较困难的事。所以在福特看来，SYNC+系统不仅是产品的突破，更代表着合作模式的突破。

▲福特SYNC+车载系统|现场拍摄

在本次的广州车展上，可以看到百度旗下小度车载OS与多个合资品牌、自主品牌都达成了合作。包括新一代ix25、第四代胜达、菲斯塔等多款搭载小度车载OS核心AI能力的车型都登上了广州车展，在车载系统的商业化方面又进一步。

苏坦将SYNC+系统被称作「跨越鸿沟之后的第一个智能系统」，它能够让用户和车机系统真正玩起来。据官方数据显示，SYNC+系统上，用户使用语音交互的比例达到了70%。或许我们从这个数字可以得出这样的结论：汽车产生的变化不仅是车机系统的改变，其背后，真的有一场变革正在进行。