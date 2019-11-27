福特F-150要和特斯拉卡车重新比赛？福特：开玩笑的

11月27日消息，据国外媒体报道，当地时周二，福特发布声明称，不打算参与特斯拉Cybertruck与F-150之间的“拔河”比赛，说重赛是开玩笑的。

上周五，特斯拉发布了其首款电动皮卡Cybertruck。在发布会上，该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）播放了一段Cybertruck与福特F-150皮卡进行拖曳比拼的视频，视频显示，福特F-150不是Cybertruck的对手。对此，外界质疑，特斯拉视频中所进行的比赛是否公平。

发布会结束之后，马斯克又在推特上吹嘘，其电动皮卡Cybertruck是一款比福特F-150皮卡更好、比保时捷911跑车更快的卡车。

马斯克吹嘘自家皮卡、踩低福特皮卡的举动，引起了福特方的不满。于是，福特X部门的副总裁桑迪普·马德拉（Sundeep Madra）公开向马斯克发出了挑战，要求进行公平比拼。

很快，马斯克（Elon Musk）就对此要求作出了回应，他表示接受马德拉提出的这一挑战。

正当大家等着看好戏的时候，福特却发表声明称，马德拉的推文是开玩笑的，他只是为了指出特斯拉视频的荒谬之处，仅此而已。

虽然福特似乎不太愿意参加Cybertruck与F-150之间的“拔河”比赛，但特斯拉似乎打算再来一场“拔河”比赛，以终结关于比赛不公平的言论。