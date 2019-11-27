斗鱼被列为失信被执行人：源起主播跳槽纠纷，涉案主播被限制消费

IT之家11月27日消息 据南方都市报报道，知名网络直播平台斗鱼近日被广州市番禺区人民法院列为失信被执行人，其原因涉及与主播的合同纠纷及未缴纳相应罚款。

据报道，斗鱼方面工作人员表示相关纠纷本质上是虎牙直播与前主播之间的合同纠纷，并非斗鱼欠付第三方费用。斗鱼公司已就该执行判决向法院递交了异议材料。“尽管涉案主播后来在斗鱼开播，但该主播收益由其加入的公会与之结算，执行的事项超出了我们实际可以协助的范围。”

让斗鱼被列为执行人的案件是一起原虎牙王者荣耀跳槽的案件，在这起案件中虎牙公司以该名主播违约为由索赔200万元违约金及律师费20万元等。后经法院判决这名主播被判向虎牙公司支付违约金200万元及律师费80000元等，二审维持原判。后期这位主播因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务被列为失信执行人，同时被限制消费。

今年4月，法院曾要求涉事主播所在的斗鱼直播平台冻结并提取其在公司的收入220万元，不过斗鱼公司随后向法院提交《情况说明》称，高某在该公司可结算金额为零，无可冻结财产。最后斗鱼公司因涉嫌提交虚假情况说明而被罚100万元，随后斗鱼公司因未支付罚款而被列入失信名单。

斗鱼相关工作人员表示，尽管涉案主播后来在斗鱼开播，但该主播收益由其加入的公会与之结算，斗鱼与该主播实际没有结算关系，因此斗鱼认为法院要求官方协助执行超出了斗鱼方面实际可以协助的范围。此案件将于12月18日进行听证。