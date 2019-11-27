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苹果悄然更新官网，HomeKit新功能将兑现

2019/11/27 17:02:53来源：威锋网作者：Marcus责编：远洋评论：

在今年六月份的WWDC开发者大会上，苹果宣布HomeKit智能家居平台将在今年支持Secure Video监控视频以及HomeKit路由器，其中的HomeKit Secure Video将会把摄像头录制到的画面在家庭中枢中心中进行分析，并加密上传到iCloud中，确保用户的隐私，苹果也会提供独立于iCloud订阅服务的10天免费视频储存时间；支持HomeKit的路由器会到检测到黑客攻击时，自动将所有连接HomeKit的设备列入保护模式，从而避免信息泄露。

首批HomeKit Secure Video和路由器设备将由Netatmo、Logitech、eufy Security，以及Linksys、Eero、Spectrum等产商生产。

而在最近，苹果的美国官网悄悄更新了其 HomeKit配件页面，其中HomeKit Secure Video和路由器均已经出现在页面当中，这也暗示了新产品将很快与消费者见面。其中首批支持HomeKit的路由器包括Eero、Eero Pro以及Linksys Velop Mesh；摄像头产品则包括Arlo Baby Monitoring Camera、D-Link Omna CAM HD、Logitech Circle 2等产品。

此外，除了摄像头以外，部分带有摄像头功能的门铃也支持HomeKit Secure Video，例如Netamo Smart Video Doorbell、Robin ProLine Doorbell。

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关键词：HomeKit

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