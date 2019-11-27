小米发布2019年第三季度财报：智能手机销量达3210万部

IT之家11月27日消息 小米发布2019年第三季度财报，2019年第三季度收入为536.6亿元，市场预期为537.35亿元，去年同期为508.46亿元，同比增长5.53%。经调整净利润为34.72亿元，同比增长20.3%，市场预期为29.55亿元。同时现金总储备达到人民币566亿元。

财报显示，2019年第三季度智能手机部分的收入达到人民币323亿元。2019年第三季度智能手机销量达到3210万部。主要是由于相较于于2018年第三季度不同的产品组合。今年，智能手机的毛利率由第二季度的8.1%递增增长至第三季度的9.0%。小米集团表示，当下正值4G向5G切换的过渡时期，尤其是在竞争激烈的中国市场，小米今年以来持续保持稳健经营的策略，保证公司拥有健康的现金流及合理的库存水平，并持续提升盈利能力。由于成功开发中高端市场，小米中国大陆手机平均售价（ASP）同比提升4.6%。

财报显示，2019年第三季度，IoT与生活消费产品部分收入为156亿元，同比增长44.4%；智能电视的全球出货量达310万台，同比增长59.8%。第三季度，小米IoT平台全球已连接设备数，在不包含智能手机和笔记本的情况下，首次突破2亿大关，达到2.1亿台，同比增长62.0%。人工智能助理小爱同学9月份月活跃用户达到5790万人，同比增长68.6%。

财报显示，2019年第三季度互联网服务收入达到人民币53亿元，同比增长12.3%。MIUI月活跃用户数同比增长29.9%至2019年9月的2.92亿。

财报显示，2019年第三季度金融科技业务收入达到人民币10亿元，同比增长91.2%，增长的主要原因是消费贷款业务的快速增长。

财报显示境外市场收入增长至人民币261亿元，同比增长17.2%。来自境外市场的收入已占小米集团总收入的48.7%。财报显示，小米手机在西欧市场出货量同比暴涨90.9%，在西班牙智能手机出货量位列第二，市场占有率达到22.9%。