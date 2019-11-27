【IT之家评测室】苹果16英寸MacBook Pro体验：2万元，你买的不仅是性能怪兽

11月13日，苹果更新了MacBook Pro产品线，传闻了大半年的16英寸MacBook Pro正式登场。



它，取代了霸占苹果笔记本产品线性能王座多年的15英寸MacBook Pro，也算一个具有Flag意义的产品了。

一如既往，IT之家在新品发布后不久拿到了国内第一批16英寸MacBook Pro，先给大家看一波配置：

这基本上是这次16英寸MacBook Pro可选配的顶级配置选项了，稍后IT之家也会为大家进行介绍。

老规矩，我们还是先从外观看起吧。

一、更大、更厚、更重的同时，仍然优雅

我们首先看看16英寸MacBook Pro相比15英寸在外观上有什么区别吧。

将两款笔记本叠起来，可以看到，16英寸MacBook Pro的长度比15英寸的多出了大约1部iPhone 11 Pro的厚度，宽度则多出了大约一部iPhone 6 Plus的厚度。

同时，16英寸MacBook Pro也要比15英寸更厚，放在桌上，比15英寸MacBook Pro高出大约一枚一元硬币的厚度。

重量方面，小编称得16英寸MacBook Pro为1964g，而15英寸MacBook Pro为1813g。

说起来虽然的确是更大更厚也更重了，但IT之家小编觉得，这已经是苹果尽可能缩减16英寸MacBook Pro规格尺寸的结果了。

这主要体现在笔记本的B面。16英寸MacBook Pro的屏占比相比15英寸明显更高，左、右、上边框都有明显的收窄。

显然，点亮屏幕后，16英寸MacBook Pro视觉效果也更加具有震撼力。

还有一些设计变动在笔记本的C面键盘区域。16英寸MacBook Pro这次将“esc”键、电源键从TouchBar独立了出来，这样你使用的时候可以更好地找到这些按键。

另外，键盘右下角的方向键布局也变了，左右方向键变小了，整体成了倒T字型。

至于外观的其他方面，就没有什么新内容了。16英寸MacBook Pro仍然是大家见了很多遍的样子，简洁、凝练、优美的设计风格，精细扎实的做工。

要问消费电子行业里最长寿的工业设计，MacBook系列肯定要占一席的。

二、新的妙控键盘取代蝶式键盘，但体验各有春秋

作为一名文字编辑，小编很重视笔记本键盘的打字手感，毕竟出差的时候不可能随身带个外接键盘。而小编使用的2019款MacBook Air，那第四代蝶式键盘的手感……只能说需要适应。

好在，用了好久之后小编已经适应了蝶式键盘硬邦邦的手感，并且有点儿喜欢上蝶式键盘了，然后在16寸MacBook Pro上，苹果就换回了剪刀式键盘……

这个键盘，苹果把它称作“新的妙控键盘”，注意，是新的哦。

新在哪里呢？IT之家小编通过苹果方面了解到，首先新在键帽。16寸MacBook Pro对键帽结构做了优化，剪刀式的结构可以在键程顶部锁定按键，从而让按键更稳当。

其次，苹果对的键盘下面的橡胶弹片也做了调整，使得按键的响应更加灵敏。

还有一个很重要的地方，16寸MacBook Pro也加大了键程，这次达到1mm。

基于这些改进，16寸MacBook Pro的键盘打字手感又回到了熟悉的感觉，不再那么硬了，按键的回弹反馈也很清晰，打字打久了，也不会觉得手指尖比较累。

两种键盘手感上的差异，怎么形容呢？蝴蝶键盘就好像智能手机电源键那种按键手感，而新的妙控键盘手感就好像Xbox手柄上A、B键那种的手感，就看你对哪一种更上瘾了。

当然，有一个改进是很明显的，就是打字时的声音，16寸MacBook Pro明显更加安静，原来在蝶式键盘上打字像敲空心铁板一样的声音，终于没有了。

这里也有一段视频给大家感受一下：

总的来说，16寸MacBook Pro的妙控键盘更适合大众的打字习惯，哪怕你是更喜欢蝶式键盘的手感，也很难对16寸MacBook Pro的键盘挑剔出什么问题来。



三、六扬声器音响系统着实惊艳

作为一家有着音乐文化底蕴的公司，苹果近两年已经在自家绝大多数产品上引入了强悍的扬声器系统。

而16寸MacBook Pro更进一步，直接上了六扬声器音响系统，理论上，音质在笔记本上应该是鹤立鸡群了。

IT之家小编把它和2018款的15英寸MacBook Pro作了对比。让两款设备播放同样的一段电影，对比效果。

测试时，小编使用的是同一款播放软件，视频清晰度、音量都一样，也都开启了杜比音效。

对比视频如下：建议大家戴耳机观看：

可以看出，两款设备的播放音质效果差别很明显。

16英寸MacBook Pro的声音比较雄浑，低音饱满有弹性，声音的空间感很明显。15英寸MacBook Pro相比较而言，有一种紧凑感，声场明显没有16英寸的广。

同时，在对比之下，你会觉得15英寸MacBook Pro在音量大、音调高的时候有些刺耳，而16英寸MacBook Pro整个都很自然。

这种不同会带来一个感受，就是在同样系统音量下，15英寸MacBook Pro的声音好像更响。但其实，16英寸MacBook Pro的声音听着更舒服。

还有一点需要说的，就是16英寸MacBook Pro低音虽然不错，但在播放低音时机身几乎没有振动感。

这是因为苹果采用了振动抵消低音单元，原理是将两个扬声器驱动单元安装在相对的位置。当这两个低音单元发出声音时，可以相互抵消对方的物理外力。

总之，16英寸MacBook Pro的扬声系统不会让你失望。

讲到声音，16英寸MacBook Pro还有一项升级，就是录音功能。

不过，除了专业音乐用户外，可能很少有网友会用MacBook Pro进行录音。但小编也还是做一个简单的对比给大家感受一下（建议佩戴耳机）：

小编使用两款设备同时录制一段新闻朗读，在周围模拟了一些环境噪音。能够听出，16英寸MacBook Pro对人声和背景噪音分离地更为清楚，人声的音质也更加饱满。



对于普通用户而言，更好的声音表现可以让我们看电影、听音乐时获得更好的享受。

对于专业用户而言，16英寸MacBook Pro的声音表现也能满足工作标准，提高生产力。

汐元觉得，这也是MacBook Pro不同于其他笔记本设备的关键之一。

四、性能怪兽，续航也提升明显

IT之家小编手上这台16英寸MacBook Pro的配置大家在前面也看到了，其实相较于去年15英寸MacBook Pro的同级配置，并没有本质提升。

小编对两台设备进行了跑分对比：

小编的15英寸MacBook Pro处理器为第八代Intel Core i9-8950HK，6核，而16英寸MacBook Pro的处理器为第九代Intel Core i9-9880H，8核。

从成绩上看，16英寸MacBook Pro的单核性能不及上代，但多核性能更强，毕竟多了两个核心呢。

当然，两款设备都是顶级的水平，不能要求更多。

在具体看16英寸MacBook Pro的性能表现，IT之家小编接着使用Final Cut Pro编辑6段总时长大约1分钟的4K清晰度ProRess RAW视频，然后导出为4.91GB大小的4K视频，这个过程仅消耗了大约20秒的时间。

同时测得机身的温度最高达到41.4℃。

可见，这款16英寸MacBook Pro的性能依然强大而稳定。

16英寸MacBook Pro还有一个看点就是加入了历来最大的100瓦时的电池。接下来我们可以看看它的续航表现。

去年在做15英寸MacBook Pro的评测时，小编采用了观看视频的方式。为了方便对比，小编仍然采用相同的测试方法。

小编仍然使用QQ浏览器在线播放优酷1080P的高清电影，设备初始电量为100%，系统亮度设置为最大，音量设为50%，使用耳机播放。2个小时电影播放下来，剩余电量76%。

而去年测试15英寸MacBook Pro，剩余电量55%。

很明显，电池容量的增大让16英寸MacBook Pro的续航能力有了立竿见影的提升。

五、总结：MacBook Pro越发完善，更适合专业创作领域，

一直觉得MacBook所宣扬的“生产力”和其他平台的有些不一样。

16英寸MacBook Pro有强悍的性能，但性能只是它“Pro”的一个方面，它还拥有惊艳的屏幕，有几乎是笔记本中最好的扬声系统，有录音棚级别的收音能力，有笔记本中几乎最好用的键盘和触控板，现在，续航也更加出色……

16英寸MacBook Pro的“生产力”更加体现在“创造性”上，它可以让创作的人更好地发挥创作灵感，也可以让普通用户得到更专业级别的使用体验。

而其他同级别的笔记本，似乎更加看重生产力中的“效率性”。

是的，macOS对比Windows在软件生态方面依然存在不足，但IT之家小编觉得16英寸MacBook Pro在其他方面的闪光点已经足够值得相当一部分专业领域的用户去选择它，特别是进行影音、声乐工作的用户。

是的，16英寸MacBook Pro更适合工作、生产、创作的使用场景，毕竟价位也摆在那里。

当然，如果你真的壕气，买来用于影音娱乐及简单的工作处理，它也会给你不一样的顶级享受；而如果你的预算不够充足，仅仅是MacBook Pro的产品线，你都还有更多更好的选择。

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